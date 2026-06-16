José Manuel Restrepo dice qué pasaría si el petrismo no acepta los resultados del 21 de junio: “Tiene su última oportunidad”

A cinco días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, dijo en El Debate de SEMANA qué pasaría si el petrismo desconoce los resultados electorales del 21 de junio, ante una eventual derrota de Iván Cepeda.

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“Debe haber un llamado a toda la institucionalidad. A la Rama Judicial, a los actores de la prensa, de los medios de comunicación, a los actores de la Fuerza Pública, a que asuman su papel, que es la defensa de la Constitución. El papel de todos los colombianos tiene que ser garantizar que, una vez se den todos los resultados del proceso electoral, se cumplan y se respeten”, empezó diciendo Restrepo.

Restrepo aprovechó para recordarle al presidente Gustavo Petro que, en 2022, una vez fue elegido en las urnas, los sectores de oposición reconocieron los resultados de las elecciones.

“Pues bueno, le va a tocar aceptar su derrota y reconocer la Presidencia, en este caso, de Abelardo de la Espriella. Yo creo que ese sería el camino de un demócrata. Tiene su última oportunidad para actuar, como debe actuar. Ojalá no termine saliendo, pateando, porque eso no es un camino positivo para Colombia, ya que ahí el que termina afectado es el país y sería una demostración del odio entonces que le tiene a nuestra nación”, agregó en El Debate.

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La fórmula vicepresidencial del candidato De la Espriella también se refirió en El Debate a la polémica advertencia de Carlos Carrillo, exdirector de UNGRD, quien dijo en una entrevista que si la izquierda pierde las elecciones el 21 de junio, “indudablemente el país se va a incendiar”.

“Ese tipo de reacciones son una demostración de por qué no hay que votar por Iván Cepeda, porque ellos representan eso, el chantaje, la amenaza, el odio, el resentimiento social, el ataque. ¿Entonces van a incendiar el país porque pierden un proceso de elección? Es que lo mínimo que un demócrata debería entender es que se gana o se pierde”, señaló Restrepo.

Diego Bonilla, editor de política, entrevista a José Manuel Restrepo en El Debate de SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Agregó: “¿Usted cree que yo voy a salir a motivar a nuestros estudiantes, a los que me conocen, a todos los que nos han acompañado, en caso de que uno no gane, a que ataquen las infraestructuras y violenten socialmente este país? Nunca lo haría porque soy un demócrata, pues creo en la democracia, porque respeto los resultados electorales. A mí me parece que no existe ninguna razón para este tipo de afirmaciones. La única razón es que ellos no representan esa democracia”.