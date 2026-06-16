Masiva caravana a favor de Abelardo de la Espriella en Bogotá

Grupos de ciudadanos salieron a las calles del país este fin de semana a respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Una de ellas tuvo lugar en la ciudad de Bogotá.

Una de las movilizaciones fue liderada por los concejales Rolando González, Marco Acosta, Tata Hernández y Rubén Torrado, junto a cientos de ciudadanos que avalan el proyecto político del movimiento Defensores de la Patria.

“¡Bogotá está firme por la patria! Miles de ciudadanos nos acompañan en una gran caravana de respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella“, dijo el concejal González por medio de sus redes sociales.