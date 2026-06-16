Este es el carro eléctrico más barato en Colombia, ¿cuánto cuesta y qué ofrece?

El Wuling Hongguang Mini EV es uno de los carros eléctricos más baratos en Colombia y se encuentra disponible en el país desde 2023, cuando empresas intermediarias lo trajeron al país.

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Es conocido como uno de los vehículos eléctricos más adquiridos del mundo debido a su precio económico y su simplicidad. Pertenece a la empresa Wuling, creada de manera conjunta por General Motors y SAIC en 2002.

Desde entonces se ha destacado por la fabricación, ensamblaje y venta de modelos ‘mini’ de carros. El Hongguang Mini EV es un ejemplo de eso, que ha vendido 1.85 millones de unidades en todo el mundo según datos de la compañía.

La marca acaba de lanzar una nueva versión del Mini EV que cuenta con cambios estéticos en la parte frontal y que se puede adquirir en una gama más amplia de colores. El carro se encuentra disponible en Estados Unidos por un precio que va desde los 6.400 dólares.

En Colombia, debido a los costos de exportación y demás tasas de aduana, se puede encontrar a partir de los 50 millones de pesos, dependiendo de su estado, si es nuevo o ha sido usado anteriormente.

¿Cómo es el Wuling Hongguang Mini EV?

El carro, considerado por la marca como un eléctrico ‘mini’, tiene una longitud de 2.92 metros de largo, 1.49 m de ancho y solo 1.62 de altura. A pesar de su aspecto pequeño, tiene espacio para cuatro pasajeros en la cabina.

La cabina del vehículo cuenta con insonorización del ruido exterior. Foto: GM

Los asientos delanteros cuentan con apoyacabezas y el tablero multimedia es digital. Los pasajeros pueden revisar los niveles de carga, autonomía, velocidad y kilometraje en la pantalla que no puede ser configurable, pero muestra los datos básicos del automóvil.

La conectividad del carro se realiza mediante Bluetooth y cable USB. Los mandos del aire acondicionado y del equipo de sonido son manuales, al igual que el botón de selección del modo de manejo. El vehículo permite que el conductor elija entre Eco y Sport.

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Cuenta con insonorización en la cabina, que aísla a los pasajeros del ruido exterior. En lugar de tener una típica palanca de cambios, utiliza una perilla para escoger entre las tres posiciones disponibles: Drive, Neutro y Reversa.

En cuanto a seguridad, incluye un airbag para el conductor, frenos BA, cinturones de seguridad, apoyacabezas, control de frenado en curvas y alerta sonora a peatones.

Posee una batería de ion litio de 13,8 kWh de capacidad y, de acuerdo con la ficha técnica, promete entre 170 kilómetros de autonomía. Puede ser cargado en un enchufe doméstico a 110 V y pasa de 0 a 100 % de carga en nueve horas.