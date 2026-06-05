¿Se dañan rápido con el agua? Desmienten los cinco mitos más comunes de los carros eléctricos

Los carros eléctricos han aumentado en Colombia en los últimos años. Cifras de la Andi y Fenalco indican que durante el mes de mayo se registraron 5.001 automóviles nuevos de este tipo en el país, un aumento del 252 % frente a mayo de 2025.

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A pesar de su creciente popularidad, aún existen varios mitos alrededor del funcionamiento de los vehículos eléctricos. Muchos conductores creen que es riesgoso cargarlos bajo la lluvia o que el agua afecta su rendimiento.

Renault España explicó que este tipo de vehículos incorpora tecnología de punta que evita que las conexiones eléctricas se mojen al momento de la carga. Están diseñados para proteger al usuario y al sistema interno del vehículo.

El punto de conexión y la red cuentan con protecciones que resguardan la conexión de elementos como la humedad, el polvo y el agua. Enchufar el vehículo a una estación de carga en medio de la lluvia es completamente seguro y, si existe riesgo de electrocución o mal funcionamiento, el sistema se apagará automáticamente y dejará de suministrar energía.

La empresa NenPower, dedicada al sector energético, indicó que las lluvias no afectan la mecánica interna de los carros eléctricos. Estos están diseñados para que la electricidad solo fluya cuando la conexión está correctamente sellada, evitando cortocircuitos o descargas eléctricas.

Los carros eléctricos cuentan con tecnología que protege las conexiones de la lluvia. Foto: Getty Images

Más mitos de los carros eléctricos

Uno de los más comunes es que este tipo de vehículos no son seguros. Auteco Blu aseguró que, para salir al mercado, deben superar los mismos exámenes de seguridad, normas y pruebas que los vehículos tradicionales.

En cuanto a la autonomía, es frecuente escuchar preocupaciones sobre las promesas de kilometraje. Sin embargo, la mayoría de los vehículos eléctricos actuales ofrece entre 150 y 400 km con una sola carga, la cual puede recargarse en cualquier momento.

¿Los carros eléctricos ya son más baratos que los tradicionales? Esto dice un estudio

En cuanto a los precios, un estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) encontró que los carros eléctricos son más baratos que los de gasolina. El informe analizó el costo inicial, el mantenimiento y el precio del combustible para concluir que, a largo plazo, los eléctricos resultan más económicos.

Por último, muchas personas aseguran que las baterías de los vehículos eléctricos tienen una corta vida útil. Marcas como BYD y Tesla han señalado que este componente puede superar los 10 años de rendimiento e incluso alcanzar los 15 en algunos modelos.