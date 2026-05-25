¿Los carros eléctricos ya son más baratos que los tradicionales? Esto dice un estudio

En los últimos años se han popularizado los vehículos eléctricos a lo largo del mundo. En Colombia, la compra de estos carros ha aumentado un 207 % en lo que va de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El estudio que revela que Colombia podría ahorrar US$40.000 millones con vehículos eléctricos

Marcas como Tesla, BYD y Geely han revolucionado el sector automotor global. Ahora, un estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) encontró que los carros eléctricos son más baratos que los de gasolina.

Los directores del análisis se refieren a gastos de mantenimiento, revisión, combustible y compra del vehículo. El estudio también desmintió mitos sobre la relación entre la autonomía y el clima frío.

A pesar de que fue realizado en Estados Unidos, busca que se utilice la misma medición de costos para otros países. Además, la reducción en emisiones contaminantes sería más significativa de lo conocido.

Los investigadores analizaron variables como el precio de cargar la batería, los costos de gasolina a largo plazo, los alivios gubernamentales para compra de carros eléctricos, el comportamiento de la conducción, las distancias recorridas y el origen de la electricidad que carga el carro.

“Si se analizan en conjunto los vehículos más populares del mercado actual, no es necesario pagar más por un vehículo con menores emisiones de carbono. De hecho, el grupo de vehículos con menor coste también presenta las menores emisiones, incluso considerando una amplia gama de motores alternativos y convencionales”, señaló Jessika Trancik, profesora asociada de Estudios Energéticos en el Instituto de Datos, Sistemas y Sociedad (IDSS) del MIT y autora principal del estudio.

El estudio también se refirió al mito de que los climas fríos afectan el rendimiento de la batería de los carros eléctricos. Según los autores, ese tipo de riesgos solo pueden aparecer en situaciones de temperaturas extremas y no en las habituales de ciudades y pueblos.

Adicional a esto, existen modelos en el mercado con bombas de calor, sistemas de gestión térmica y funcionalidades avanzadas de precalentamiento que mantienen el vehículo en el nivel térmico adecuado.

Ventajas ambientales

Para quienes buscan un vehículo económico y con bajas emisiones, los eléctricos presentan ventajas frente a los de gasolina más baratos. En un entorno urbano, utilizan el freno regenerativo para perder menos energía y ser más eficientes que los de motor tradicional.

El estudio señaló que solo en Estados Unidos el transporte representa el 28 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto corresponde a un 13 % de las emisiones mundiales.

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“Para cumplir con los objetivos de la política climática de mediados de siglo, probablemente necesitaríamos ver una electrificación casi completa de los vehículos en pocas décadas, junto con una descarbonización de la electricidad”, añadió Trancik.

La reducción de emisiones puede ayudar a la disminución de contaminantes que causan enfermedades respiratorias como los óxidos de nitrógeno, entre otros. El impacto ambiental puede ser menor dependiendo del tipo de energía que se utilice para cargar el vehículo y de si esta es solar, eólica o hidráulica.