Las compras de carros eléctricos en Colombia siguen en aumento. Nada más en el mes de abril, se matricularon 5.192 unidades nuevas de este tipo de vehículos, un incremento del 304 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

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Es decir, que el 19,4 % de todos los carros registrados en Colombia en abril correspondieron a modelos eléctricos. En total, el crecimiento de este año en ese sector ha sido del 207 %, según datos de Fenalco y la Andi.

Sin embargo, la llegada de carros eléctricos sigue siendo relativamente nueva, por lo que aún existen dudas sobre su funcionamiento, seguros y accidentes. El Centro de Investigación y Experimentación Cesvi Colombia señaló que hay desconocimiento sobre cómo tramitar los costos y siniestros de estos automotores.

Esto se debe a que aún no hay una base de datos histórica de la frecuencia y gravedad de accidentes de carros eléctricos en el país. Las aseguradoras y encargados de reparaciones se están enfrentando al reto de la posventa de este tipo de vehículos.

Según Cesvi, la dificultad estaría en el precio de componentes y partes claves como las baterías. Además, en el país existiría una limitada infraestructura técnica especializada para los detalles de carros eléctricos.

El mantenimiento de carros eléctricos necesita técnicos especializados. Foto: Getty Images

Asegurar carros eléctricos

Para Cesvi, calcular el precio de las pólizas y ofrecerlas a los usuarios es un reto debido al poco historial de accidentes de carros eléctricos en Colombia. Esto dificulta que las coberturas entregadas sean sostenibles a largo plazo para las aseguradoras.

Para los vehículos de combustión, ya existe una cadena de reparación y costos estipulados. Mientras que los repuestos de carros eléctricos aún tienen precios elevados y una menor disponibilidad en el mercado.

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En el caso de las piezas mecánicas, muchas deben ser importadas bajo pedido, lo que eleva el precio del arreglo. Cesvi indicó que otros productos como módulos de batería o sistemas electrónicos de potencia aún no existen en Colombia. Además, hay escasez de talleres especializados para este tipo de vehículos.

Por lo tanto, el proceso incluye retrasos, tiempos de espera largos, demoras en indemnizaciones y problemas para usuarios y aseguradoras. Incluso a la hora de remolcar un vehículo eléctrico, se necesita personal especializado para evitar un mal manejo que genere problemas eléctricos.