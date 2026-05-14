SIC exige a Tesla que cambie su modelo comercial: por estas razones les ‘jalaron’ las orejas

La Superintendencia de Industria y Comercio publicó un comunicado este jueves en la mañana, en el que le ordenó a Tesla que garantice el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

La orden administrativa busca que se minimicen las afectaciones a los clientes de la marca en Colombia. La entidad señaló que hizo una investigación preliminar a las actividades comerciales de Tesla desde su llegada al país en noviembre de 2025.

Especialmente revisaron las ventas de la marca por medio de su plataforma web, donde los colombianos pueden ordenar vehículos. Entre las medidas impuestas por la entidad, está aclarar la fecha de entrega a los compradores.

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