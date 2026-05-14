Prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026: Néstor Lorenzo confirmó los convocados

Sebastián Villa y Juan Manuel Rengifo están en la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.
El seleccionador nacional, Néstor Lorenzo dio dichas sorpresas en el listado de 55 que entregó este jueves, 14 de mayo. A Juan Guillermo Cuadrado también lo mencionó y se considera como otro de los ‘palos’ en la citación.
Este es el listado que dio el DT de Colombia:
Arqueros
- Kevin Mier
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
Defensas
- Álvaro Angulo
- Santiago Arias
- Cristian Borja
- Juan Cabal
- Carlos Cuesta
- Willer Ditta
- Junior Hernández
- Jhon Lucumí
- Deiver Machado
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Edier Ocampo
- Andrés Felipe Román
- Johan Romaña
- Dávinson Sánchez
Volantes
- Jhon Arias
- Yaser Asprilla
- Jordan Barrera
- Wilmar Barrios
- Jamilton Campaz
- Jorge Carrascal
- Kevin Castaño
- Juan Guillermo Cuadrado
- Nelson Deossa
- Sebastián Gómez
- Jefferson Lerma
- Juan Camilo Portilla
- Juan Fernando Quintero
- Jhon Solis
- James Rodríguez
Delanteros
- Rafael Santos Borré
- Johan Carbonero
- Edwin Cetré
- Jhon Córdoba
- Jhon Durán
- Carlos Andrés Gómez
- Juan Camilo Hernández
- Jhon Stiven Mendoza
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Sebastián Villa
- Luis Suárez
- Neyser Villarreal
- Kevin Viveros
- Luis Díaz
Una vez dio los nombres de los que tuvo a consideración, también explicó los motivos para llamarlos. Hizo hincapié en los casos de Villa y Cuadrado, que no estaban en los planes por no haber estado en el proceso de Eliminatorias.
“Sebastián Villa está jugando, está rindiendo, converse con él, lo noté muy sincero”, manifestó Lorenzo de quien es figura máxima en Independiente Rivadavia de Argentina.
Sobre el histórico extremo que juega en Pisa de Italia, aseveró: “Juan Cuadrado siempre se entregó a la Selección, habló seguido con él, merece estar ahí, hizo mucho para quedarse en Italia por la Selección, es un ejemplo”.
James Rodríguez comanda
Para el entrenador de la Tricolor su idea de juego se construye alrededor de James Rodríguez. El 10, junto a Luis Díaz, son los pilares de un proceso y por eso están más que fijos en el llamado reciente.
“A James Rodríguez lo conozco hace mucho tiempo, es un jugador importante para nosotros, siempre tiene disposición para nosotros”, aplaudió del cucuteño.
Sobre el hombre en mejor momento, Luis Díaz, el DT dio a conocer que viene haciendo con él un trabajo para que merme minutos en Bayern Múnich donde se ha mantenido como un titular fijo y es figura.
“Estamos regulando los minutos jugados de Luis Díaz, es un jugador fuerte, la cabeza de él, le pide jugar, va a llegar muy bien”, anticipó del guajiro.
¿Y Falcao?
A quienes pedía al Tigre para tener su último baile a los 40 años, el argentino les respondió con argumentos: “Es jugador de fútbol todavía... lo pensé la principio del proceso”, dijo de considerarlo.
“Falcao estaría, lo que representa Falcao para el fútbol, lo quiero tener siempre”, aseguró.
No obstante, el mandamás del seleccionado considera que otros pasan por un mejor momento y solo le quedaba decidir: ”Aquí el criterio es el rendimiento deportivo y la competencia que tiene con los compañero. Esto es así, hay que elegir (...) es duro”.