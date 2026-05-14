Prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026: Néstor Lorenzo confirmó los convocados

Sebastián Villa y Juan Manuel Rengifo están en la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

El seleccionador nacional, Néstor Lorenzo dio dichas sorpresas en el listado de 55 que entregó este jueves, 14 de mayo. A Juan Guillermo Cuadrado también lo mencionó y se considera como otro de los ‘palos’ en la citación.

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Así reaccionó Sebastián Villa tras la prelista de Colombia: le mandó un mensaje a Lorenzo

Este es el listado que dio el DT de Colombia:

Arqueros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Cristian Borja

Juan Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Jhon Lucumí

Deiver Machado

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Volantes

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Jamilton Campaz

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Juan Guillermo Cuadrado

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

Juan Camilo Portilla

Juan Fernando Quintero

Jhon Solis

James Rodríguez

Delanteros

Rafael Santos Borré

Johan Carbonero

Edwin Cetré

Jhon Córdoba

Jhon Durán

Carlos Andrés Gómez

Juan Camilo Hernández

Jhon Stiven Mendoza

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Sebastián Villa

Luis Suárez

Neyser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

Una vez dio los nombres de los que tuvo a consideración, también explicó los motivos para llamarlos. Hizo hincapié en los casos de Villa y Cuadrado, que no estaban en los planes por no haber estado en el proceso de Eliminatorias.

“Sebastián Villa está jugando, está rindiendo, converse con él, lo noté muy sincero”, manifestó Lorenzo de quien es figura máxima en Independiente Rivadavia de Argentina.

Sobre el histórico extremo que juega en Pisa de Italia, aseveró: “Juan Cuadrado siempre se entregó a la Selección, habló seguido con él, merece estar ahí, hizo mucho para quedarse en Italia por la Selección, es un ejemplo”.

James Rodríguez comanda

Para el entrenador de la Tricolor su idea de juego se construye alrededor de James Rodríguez. El 10, junto a Luis Díaz, son los pilares de un proceso y por eso están más que fijos en el llamado reciente.

“A James Rodríguez lo conozco hace mucho tiempo, es un jugador importante para nosotros, siempre tiene disposición para nosotros”, aplaudió del cucuteño.

James Rodríguez y Luis Díaz, los referentes de la Selección Colombia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sobre el hombre en mejor momento, Luis Díaz, el DT dio a conocer que viene haciendo con él un trabajo para que merme minutos en Bayern Múnich donde se ha mantenido como un titular fijo y es figura.

“Estamos regulando los minutos jugados de Luis Díaz, es un jugador fuerte, la cabeza de él, le pide jugar, va a llegar muy bien”, anticipó del guajiro.

¿Y Falcao?

A quienes pedía al Tigre para tener su último baile a los 40 años, el argentino les respondió con argumentos: “Es jugador de fútbol todavía... lo pensé la principio del proceso”, dijo de considerarlo.

Falcao García estuvo en los planes de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 Foto: Colprensa

“Falcao estaría, lo que representa Falcao para el fútbol, lo quiero tener siempre”, aseguró.

No obstante, el mandamás del seleccionado considera que otros pasan por un mejor momento y solo le quedaba decidir: ”Aquí el criterio es el rendimiento deportivo y la competencia que tiene con los compañero. Esto es así, hay que elegir (...) es duro”.