Giro de Italia 2026: Clasificación general de Egan Bernal y Einer Rubio tras la etapa 6

Nápoles fue el escenario para la definición de la sexta etapa del Giro de Italia 2026. El recorrido solo tenía un puerto de montaña de cuarta categoría que no modificó las cosas en el pelotón de favoritos.

Faltando 34 kilómetros para la meta se capturó al grupo de fugados y empezó la estrategia de Paul Magnier (Soudal-Quickstep) para mantener su ventaja en la maglia cliclamino que premia la clasificación de puntos.

Egan Bernal sintió “morir“ en el Giro de Italia 2026: relató terrible momento que sufrió

Jonathan Milan (Lidl-Trek) era la gran amenaza por el perfil de la etapa y el aliento de los aficionados italianos, que se acercaron en masa hasta la línea de meta para apoyar al corredor de su tierra.

La etapa 6 estuvo empañada por la caída de Nico Denz (Bora-Hansgrohe), quien necesitó la intervención del personal médico tras perder el control en una curva por una mancha de aceite en el asfalto.

Egan Bernal (Netcompany Ineos) y Einer Rubio (Movistar Team), los dos colombianos en contienda, tuvieron un día relativamente tranquilo al interior del lote principal.

Los favoritos prefirieron guardar fuerzas para la subida al Blockhaus, razón que evitó un ritmo infernal para coronar los 141 kilómetros hasta la línea de meta.

Victoria para Davide Ballerini

Lidl-Trek y Soudal-Quickstep tomaron la batuta de la etapa como era de esperarse, sabiendo de sobra que en las piernas de Milan y Magnier tenían grandes posibilidades de celebrar en el esprint definitivo.

Tal como sucedió en la primera jornada, una caída obstruyó el paso y perjudicó a la mayoría de esprinters. Fue ahí cuando Davide Ballerini (XDS Astana) dio el batacazo y se llevó una victoria inesperada para su equipo.

El venezolano Orluis Aular (Movistar Team) fue uno de los implicados en al accidente, aunque logró ponerse en pie con la ayuda del personal médico. Para ese punto ya habían sido neutralizados todos los tiempos del pelotón por parte de los comisarios de carrera.

Este viernes habrá etapa de alta montaña y se esperan consecuencias en la clasificación general. Egan Bernal llega en buena posición por sus ahorros, pero estará a prueba contra Jonas Vingegaard como su principal adversario.

Clasificación general - Giro de Italia 2026 (Etapa 6)

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious)

2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates), a 2′51″

3. Christian Scaroni (XDS Astana), a 3′34″

4. Andrea Raccagni (Soudal-Quickstep), a 3′39″

5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility), a 5′17″

6. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a 6′12″

7. Jan Christen (UAE Team Emirates), a 6′16″

8. Florian Stork (Tudor Pro Cycling), a 6′16″

9. Egan Bernal - (Netcompany Ineos), a 6′16″

10. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 6′18″.