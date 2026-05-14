Néstor Lorenzo citó a rueda de prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y reveló los 55 jugadores incluidos en la prelista para el Mundial 2026.

En ese grupo de convocados no solo hubo nombres polémicos como Sebastián Villa, sino que también faltaron otros candidatos que se quedaron por fuera.

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Estos son los 10 ‘borrados’ que más comentarios generaron entre los hinchas:

Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe)

José Enamorado (Gremio)

Marino Hinestroza (Vasco da Gama)

Dayro Moreno (Once Caldas)

Alfredo Morelos (Atlético Nacional)

Juan Diego Castillo (Vitória Guimaraes)

Devis Vásquez (Besiktas)

Mateo Cassierra (Atlético Mineiro)

Roger Martínez (Al-Taawoun)

Radamel Falcao García (Millonarios)

Néstor Lorenzo en rueda de prensa desde la sede de la FCF Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El caso de Hugo Rodallega

Hugo Rodallega, por ejemplo, está atravesando un momento de gracia con Independiente Santa Fe. El experimentado goleador marcó triplete contra América el pasado martes y en su reacción envió un mensaje para Néstor Lorenzo.

“Yo simplemente me he esforzado durante 22 años. He tenido la fortuna de conseguir el mayor logro que puede conseguir un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país. Yo lo he hecho con orgullo”, declaró.

A Rodallega lo empezaron a pedir varias voces del periodismo deportivo como Eduardo Luis, quien lideró la campaña a través de sus programas de opinión y también en la transmisión del partido de Santa Fe vs. América.

A José Enamorado no le alcanzó

José Enamorado fue otro de los ‘borrados’ por Néstor Lorenzo, aun cuando este semestre pasó a Gremio de Brasil en busca de ese último paso que le faltaba para entrar en el radar de la Selección Colombia.

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Después de ser figura para el título de Junior en diciembre, Enamorado ha jugado 25 partidos en la presente temporada: marcó 1 gol y dio 4 asistencias.

Pero el cuerpo técnico de Colombia considera que encima de él están otros jugadores de presente en el fútbol brasileño como Johan Carbonero y Carlos Andrés Gómez.

José Enamorado celebrando en Gremio la victoria ante Riestra en Copa Sudamericana Foto: AFP

Falcao no irá al Mundial 2026

En los últimos meses se especuló con la posible presencia de Radamel Falcao García en la convocatoria; sin embargo, ambas partes se encargaron de desmentirlo.

Falcao bromeó diciendo que tendría que marcar 20 goles en cada partido y Néstor Lorenzo mostró su admiración para el goleador histórico de la Selección Colombia. “Si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo, él estaría. Lo adoro, y me gustaría tenerlo siempre al lado mío; en el área rival, hay que elegir, yo sé que es duro”, dijo.

Otros nombres de buen presente como Alfredo Morelos de Atlético Nacional, el arquero Juan Diego Castillo que está brillando en Portugal, o Mateo Cassierra, que hizo parte del proceso mundialista, también se quedaron sin mundial.