Aldair Quintana recibió el premio a su consistencia de los últimos años. Dicho arquero, que supo ser campeón con Atlético Bucaramanga en Colombia y ahora milita en Ecuador con Independiente del Valle, fue incluido en el listado de 55 jugadores de Néstor Lorenzo rumbo al Mundial 2026.

Según lo que dijo el padre del portero en las últimas horas, el jugador le dio la noticia antes de un partido importante en el país vecino.

🚨 𝗤𝗨𝗜𝗡𝗧𝗔𝗡𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘-𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 🇨🇴



Rene Quintana (Padre de Aldair Quintana) acaba de confirmar que su hijo está en el listado de 50 pre-seleccionados para Mundial 2026.

Tal como lo informaba @PSierraR 🫱🏻‍🫲🏽



🇲🇽🇺🇸🇨🇦 2026 https://t.co/jDMrz2hTcC pic.twitter.com/Frifc8ZIFh — 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 (@AnderCadena1) May 13, 2026

“Venimos a visitar al hijo y nos encontramos con la fortuna de que nos acaban de avisar que está convocado entre los 55 jugadores para la Selección Colombia”, confirmó el padre de Quintana a DSports.

“Un éxito más, un triunfo más”, celebró en medio de la entrevista que antecedió el partido de Supercopa.

Campeón y llamado a la Tricolor

Quintana llevó su buen momento de Colombia a Ecuador. El miércoles 13 de mayo, el portero celebró su primer título en el extranjero al ganar la Supercopa con IDV.

El resultado fue 0-3 contra Universidad Católica, lo que permitió al equipo cafetero ganar el trofeo como el mejor del país ecuatoriano.

Aldair Quintana, campeón on IDV de la Supercopa de Ecuador Foto: @IDV_EC

Aldair jugó de titular y tuvo un buen rendimiento; prueba de esto es que no recibió goles y su portería se mantuvo sin goles en contra durante los 90 minutos.

La celebración personal de Quintana le viene bien, pues afianza que está pasando por un gran momento y podría pelear por un cupo en la Copa del Mundo con Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina y Kevin Mier, las otras opciones para el arco nacional.

Así reaccionó Sebastián Villa tras la prelista de Colombia: le mandó un mensaje a Lorenzo

Anuncio oficial de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre la prelista

Dudas en el arco Tricolor

Hasta la última fecha FIFA de amistosos, en la Selección Colombia no había grandes preocupaciones para el Mundial 2026. Se creía que, línea por línea, la Tricolor contaba con jugadores confiables, desde el arco hasta la delantera encabezada por Luis Javier Suárez.

No obstante, los compromisos frente a Croacia y Francia encendieron las alarmas y le dieron un duro golpe de realidad al equipo nacional. En la portería se probaron las alternativas de Camilo Vargas y Álvaro Montero, pero ninguno logró convencer.

Momento de la mala salida de Camilo Vargas. Foto: Getty Images

Primero fue el turno del bogotano ante Croacia. Vargas salió de mala manera a rechazar un centro desde el costado, acción que terminó en el gol del empate y que influyó en la posterior derrota 2-1 de Colombia en Estados Unidos.

Días después, Montero tampoco dejó buenas sensaciones. En una jugada por banda quedó a medio camino y ni siquiera su estatura, cercana a los dos metros, evitó la caída de su arco.

Álvaro Montero tuvo un error similar al que vivió con Colombia ante Francia. Foto: Captura a video YouTube ( Liga Profesional de Fútbol de la AFA) y AFP

El rendimiento de ambos guardametas abrió nuevamente el debate en la Selección Colombia y llevó a pensar en otras alternativas de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Justo en medio de las dudas que hay sobre los que parecían fijos, es que ha surgido Quintana con grandes actuaciones. Una que resonó fue la que tuvo en Copa Libertadores, donde realizó atajadas que lo hicieron ubicarse en la órbita del equipo nacional.