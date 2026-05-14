ICBF visitó la casa de Aida Victoria Merlano; recibieron alerta de Juan David Tejada

Por medio de una reciente transmisión en vivo, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano les reveló a sus seguidores que su expareja, Juan David Tejada, mejor conocido como El Agropecuario, le programó una visita del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con el fin de verificar que su hijo cuente con las condiciones adecuadas para crecer en un entorno seguro.

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Según les comentaron las profesionales que llegaron a su vivienda, el hombre reportó que Aida estuvo fuera del país durante un mes, por lo que estaría preocupado por el bienestar del pequeño.

Sin embargo, todos los requerimientos de la entidad habrían sido cumplidos, pues tanto la creadora de contenido y empresaria como las dos niñeras que tiene contratadas presentaron pruebas del buen estado de cada uno de los espacios en los que el niño crece día a día.

“Sí, estuve por fuera del país. Andaba trabajando porque, como yo mantengo a mi hijo, me tocó trabajar. Saqué mi contrato y le mostré todo”, dijo en su momento.

Luego, Merlano fue cuestionada sobre la identidad de las personas con las que se quedó su hijo mientras estuvo ausente por una participación en un reality en México, pues Juan David indicó que el menor estaría al cuidado de personas desconocidas y que no conocía las circunstancias en las que se encontraba.

Esto llevó a una de las niñeras a mostrar el chat que tenía con Juan David Tejada y manifestó que el día anterior estuvieron hablando por videollamada para que pudiera ver cómo se encontraba el pequeño.

Por otro lado, Aida Victoria respondió cada una de las preguntas realizadas por la entidad gubernamental con el fin de cumplir con el protocolo.

“Yo le respondo la verdad porque si yo estoy en un interrogatorio del Bienestar Familiar, yo tengo que decir la verdad, entonces yo dije: ‘No, yo no tengo comunicación con el papá del niño y tampoco tengo contacto porque él tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar’. Les mostré la resolución y los días en los que fue ejercida, además de la demanda por alimentos donde el comisario fija la cuota”.

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No obstante, afirmó que el mes pasado sí recibió la cuota, aunque no era la suma de dinero que esperaba.

“Menos de un salario mínimo legal vigente, pero no importa, al menos mandó algo. Eso alcanza para comprarle, no sé, como tres pijamas a mi hijo de las que yo le compro, pero algo se hace con eso. Obviamente, no vas a costear jamás el estilo de vida que yo le doy a mi hijo, pero hizo su esfuerzo”, afirmó.

Finalmente, indicó que las funcionarias enviadas por el ICBF quedaron sorprendidas con cada uno de los espacios destinados al desarrollo del menor, por lo que no recibió ningún tipo de llamado de atención.

“Yo le dije: ‘Mira, este es su parque de diversiones’, porque en mi casa yo tengo un columpio, un resbaladero; adentro del apartamento, yo mandé a desarmar el estudio y lo convertimos prácticamente en un parque. Tiene una cancha con pelotas, una caja de juguetes y la psicóloga estaba seca”.