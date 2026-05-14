Famoso cantante brasilero fue hallado muerto en su casa: revelan la principal hipótesis de su fallecimiento

En las últimas horas se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del famoso cantante Adriano Muniz, una de las voces más populares de la música country en Brasil, recordado por éxitos como Se repete y Não faz sentido.

Su fallecimiento viste de luto principalmente a la escena artística sudamericana; sin embargo, la noticia le está dando la vuelta al mundo debido a las extrañas circunstancias en las que habría muerto tras varios días desaparecido.

Confirmado: Shakira, Madonna y BTS serán los artistas principales del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

De acuerdo con las autoridades locales del Distrito Federal, el hallazgo de su cuerpo se dio el pasado jueves 7 de mayo, luego de que varios vecinos del sector donde vivía alertaran sobre su inquietante ausencia y el hecho de que no abría la puerta de su apartamento desde hacía varios días.

Además, algunos residentes reportaron un fuerte olor proveniente del inmueble, lo que incrementó la angustia y motivó la intervención de los organismos de socorro de manera urgente.

Tras llegar a su vivienda, ubicada en Vicente Pires, y confirmar su deceso, el anuncio generó gran conmoción entre los seguidores y colegas del artista brasileño de 43 años.

Una vez realizado el hallazgo, las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente y trasladaron el cuerpo al Instituto Médico Legal, donde se adelantan los exámenes forenses para determinar las causas exactas de su muerte.

Los reportes preliminares, citados por diferentes medios locales como G1 y Tudo Ok Notícias, indican que el cantante llevaba varios días sin comunicarse con personas cercanas, lo que empezó a despertar preocupación entre vecinos, familiares y amigos.

Esta es la principal hipótesis de su deceso

En medio de la confusión y el dolor que provocó la noticia de la muerte de Adriano Muniz, su familia se pronunció no solo para pedir respeto y privacidad en este delicado momento, sino para afirmar que el artista fue víctima de una “enfermedad repentina”.

“La familia del cantante Adriano Muniz lamenta profundamente su fallecimiento, ocurrido a consecuencia de una repentina enfermedad, y agradece a todos las muestras de cariño, respeto y solidaridad recibidas durante este difícil momento”, señala el comunicado compartido por sus allegados.

Por otro lado, también hicieron una petición especial para que sea recordado por su legado musical y por la energía que transmitía tanto sobre los escenarios como en su vida diaria. “Adriano debería ser recordado por su arte, su talento, la alegría que transmitía y el amor por la vida que siempre demostró a lo largo de su trayectoria personal y profesional”.

Las polémicas declaraciones de Arcángel que generaron indignación: “España no debe pedir disculpas a América”

La muerte del cantante se confirmó justo antes de comenzar una nueva gira, por lo que sus fans y amigos están en shock.

“A veces pensamos que las cosas tienen que suceder en nuestro tiempo, ¡pero olvidamos que todo sucede en el tiempo de Dios! Estoy seguro de que este proyecto será un gran éxito y que superaré límites inimaginables… ¡Gira Renacimiento! ¡Cuento con todos ustedes!”, escribió el artista en una de sus publicaciones más recientes.