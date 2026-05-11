A través de sus redes sociales, el dúo musical argentino Sarao, conformado por Tushka y Rebebe, hizo pública una denuncia en la que señala un presunto plagio relacionado con ‘Choka Choka’, la reciente colaboración entre Shakira y Anitta.

La canción forma parte de ‘EQUILIBRIVM’, el álbum que fue estrenado en abril de 2026 y que rápidamente generó gran repercusión en plataformas digitales.

El emotivo mensaje de Uribe a la familia de Yeison Jiménez durante transmisión en vivo con Westcol: “Era tan amable conmigo”

Según expuso el grupo musical, existen varias similitudes entre el tema interpretado por las reconocidas cantantes y una de sus propias composiciones que fue lanzada cinco meses atrás, razón por la que decidieron pronunciarse de manera pública y rápidamente abrieron un debate entre sus seguidores.

Las integrantes de Sarao también indicaron que las similitudes no se limitarían únicamente a la melodía de la canción, pues, según explicaron en su pronunciamiento, al revisar el videoclip de ‘Choka Choka’ encontraron varios elementos que, desde su perspectiva, también guardan relación en cuanto a la estética visual, el manejo de colores y parte de la puesta en escena.

“Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca. Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca”, dice uno de los fragmentos de la canción de la artista barranquillera y la brasileña.

Luego de mencionar ese apartado de la canción, las artistas Tushka y Rebebe interpretaron parte de su propio tema para exponer las similitudes que, según ellas, encontraron entre ambas producciones.

En ese momento cantaron el verso: “Boca mi boca con poca ropa y me choca. Loca se posa sobre mi copa y me moja”.

De acuerdo con las integrantes de Sarao, al comparar ambas canciones percibieron “una fuerte similitud melódica y estética”, tal como se lo habían anunciado algunos de sus seguidores, ya que en realidad, según sus declaraciones, no habían notado antes esta situación.

“Hace 5 meses nosotras sacábamos esta canción“, comentaron mientras mostraban apartes del video. No obstante, también aclararon que no creen que Shakira ni Anitta estén directamente enteradas de estas similitudes, teniendo en cuenta que detrás de este tipo de producciones musicales existe un amplio equipo de trabajo conformado por productores, compositores y más personas.

Maluma será padre por segunda vez: publicó tierna foto y habría revelado el sexo del bebé

Al final del clip, las argentinas optaron por no darle mayor relevancia a esta polémica y tomar la situación con humor, sugiriendo la posibilidad de una colaboración con ambas artistas.

“¿Alguien quiere un sticker de Sarao? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? Hagamos una cosa, etiquetémoslas acá y, mínimo, no sé, que lo vean, se den cuenta y una colabo. Bueno, nos deben un feat. Capaz que les gustamos y la próxima canción es las cuatro”, concluyeron.