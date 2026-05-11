Buena noticia para dueños de carros híbridos y eléctricos en Colombia: no tendrán que realizar importante pago

En los últimos meses ha aumentado la compra y circulación de vehículos eléctricos o híbridos en el país. Fenalco y la Andi confirmaron que el incremento se ve evidenciado en los informes del RUNT.

Impuesto vehicular en Bogotá: a los propietarios les quedan pocos días para pagar el tributo con descuento del 10 %

Nada más entre enero y abril de 2026, se registraron más de 27.000 unidades de carros híbridos y 14.500 eléctricos. El incremento en abril fue del 304% en comparación al mismo mes de 2025.

El 19,4% de todos los carros matriculados en Colombia en abril fueron eléctricos. El 28%, es decir, 7.476 unidades, fueron híbridos. Estas cifras demuestran el interés de los colombianos por los vehículos de movilidad sostenible.

El Gobierno ha incentivado la compra con opciones de financiación, alivios tributarios y excepción a medidas como el pico y placa.

La compra de carros eléctricos e híbridos ha aumentado en el último año. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los beneficios financieros

Además de los alivios tributarios, algunas personas desconocen que escoger un carro eléctrico trae otro tipo de beneficios. Uno de los que más llama la atención es la financiación.

Las tasas suelen ser menores para los vehículos con bajas emisiones. Los carros eléctricos cuentan con un IVA del 5%, una reducción del 14% frente a los vehículos de gasolina.

Esto significa que al momento de la compra, los carros eléctricos serán más económicos. El impuesto vehicular tiene una tarifa máxima del 1% del valor del carro para los eléctricos. Además, algunos tienen descuentos de hasta el 10% del SOAT.

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La deducción en la renta puede llegar al 50%, según la Dian. Es decir, las personas naturales pueden ver reducida la base gravable del impuesto. Para acceder a ese beneficio hay que cumplir una serie de requisitos como los límites de la renta líquida y el tope de 1.340 UVT para 2026.

Dependiendo de los ingresos del contribuyente, el beneficio de deducción podría distribuirse por 15 años. Distintos bancos del país ofrecen tasas de financiación favorables a vehículos eléctricos. Algunos tienen tasas del 12,5% al 16% anual con plazos de hasta 84 meses con el objetivo de incentivar la compra de estos carros.