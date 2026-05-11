Prelista de Colombia para el Mundial 2026: confirman la decisión que tomó Néstor Lorenzo

Mientras otros países han hecho pública su prelista de convocados para el Mundial 2026, la selección Colombia parece encaminada a guardar silencio hasta finales de mayo.

Así lo reveló Carlos Antonio Vélez en una publicación a través de X. Los hinchas de la Tricolor estaban esperando conocer los 55 nombres ‘bloqueados’ por Néstor Lorenzo, pero tendrán que esperar unos días más para obtener la convocatoria final.

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“La Selección Colombia no entregará prelista de ninguna clase. El 31 de mayo la definitiva, me cuentan desde la Federación. Mejor dicho, cero contentillo”, apuntó Vélez.

La única certeza que se tiene ahora mismo es que James Rodríguez se unirá al campamento de concentración el próximo domingo 17 de mayo y Lorenzo tendrá dos bajas confirmadas para el amistoso ante Costa Rica: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, que juegan la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano.

Luis Díaz, que no clasificó a la final de Champions, podrá unirse a la Selección después del 23 de mayo, cuando dispute la final de la Copa de Alemania contra Stuttgart.

Néstor Lorenzo hablando con James Rodríguez en un amistoso de la Selección Colombia. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Se le vence el plazo a Néstor Lorenzo

Aunque la prelista de la selección Colombia no salga a la luz en las cuentas oficiales de la Federación, sí debe llegar a manos de la FIFA, como quedó establecido en el calendario.

Néstor Lorenzo tiene hasta hoy, 11 de mayo de 2026, para elegir hasta 55 nombres de los que saldrá la convocatoria final. En esa lista puede incluir un mínimo de cuatro arqueros y el resto jugadores de campo en las distintas posiciones.

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El estratega argentino ya dejó claro que mantendrá su columna vertebral; sin embargo, debe añadir algunos futbolistas que puedan darle la mano en caso de lesión o problemas de última hora.

En el aire está la posible presencia de jugadores que no han sido convocados durante el proceso, como es el caso de Sebastián Villa, Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado o Alfredo Morelos, entre otros.

El reglamento de la FIFA establece que si un convocado de la lista definitiva de 26 se lesiona gravemente o enferma, puede ser sustituido hasta 24 horas antes del debut de su selección por otro que haya sido incluido en la prelista.

Luis Díaz durante un amistoso de la Selección Colombia en Estados Unidos. Foto: Getty Images via AFP

¿Cuándo se entrega la convocatoria para el Mundial 2026?

El límite máximo para que Néstor Lorenzo revele la convocatoria oficial de la Selección Colombia es el día 1 de junio, antes de ese partido amistoso que ya está programado contra Jordania en San Diego, California.

Antes de eso tendrá la libertad de probar jugadores contra Costa Rica y tenerlos bajo sus órdenes en la concentración que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín a finales de este mes.