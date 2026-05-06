Se filtró el plan que tiene Néstor Lorenzo con James Rodríguez: causó indignación en Minnesota

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) está en negociaciones con Minnesota United para conseguir la liberación de James Rodríguez mucho antes de lo esperado.

Khaled El-Ahmad, director deportivo del club estadounidense, confirmó que han recibido la solicitud de la Selección Colombia para que James se una a la concentración desde el próximo 15 de mayo.

Si eso llega a ser aprobado, a James Rodríguez solo le quedarían dos partidos más con la camiseta de Minnesota: contra Austin FC este fin de semana y ante Colorado Rapids el próximo miércoles.

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Andy Greder, periodista norteamericano, dio detalles sobre la situación del volante cucuteño. “James Rodríguez podría tener solo una semana más con Minnesota United. El campamento de la selección nacional de Colombia comienza el 15 de mayo y esa es su prioridad principal”, informó.

Cabe recordar que el ‘10′ estuvo ausente en el partido del pasado sábado contra Columbus Crew por un “procedimiento médico” que tenía programado desde hace tiempo atrás y no está relacionado con nuevas lesiones.

En pleno viaje de Néstor Lorenzo

La posible salida de James Rodríguez ha causado indignación en la hinchada de Minnesota United, que pide explicaciones a sus directivos.

Lo cierto es que esta noticia coincide con el viaje de Néstor Lorenzo al exterior para reunirse con algunos de los jugadores que serán convocados al Mundial 2026.

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“Como parte fundamental de la preparación para la próxima Copa del Mundo, los miembros del cuerpo técnico de la Selección Colombia se encuentran realizando una gira técnica internacional”, informaron el pasado 23 de abril.

La FCF explicó que “el grupo de trabajo liderado por el director técnico Néstor Lorenzo se encuentra actualmente en Argentina y Brasil, y continuará su recorrido por Estados Unidos y Europa, con el objetivo de visitar diversos jugadores”.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia de mayores. Foto: Getty Images

Mes decisivo para la Selección Colombia

Lorenzo tiene hasta la próxima semana para entregar la prelista de hasta 55 jugadores que quedarán bloqueados en el registro de la FIFA.

Luego de eso, el plazo máximo para entregar la convocatoria final será el 30 de mayo de 2026, es decir, un día después de haber enfrentado su amistoso de despedida contra Costa Rica en El Campín.

Cabe recordar que la Selección Colombia eligió la ciudad de Guadalajara como su cuartel general para la fase de grupos del Mundial. Allí llegará el cuerpo técnico y los 26 futbolistas para hacer la etapa final de la concentración.

El debut en la Copa del Mundo está programado para el día 17 de junio a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), enfrentando a la selección de Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.