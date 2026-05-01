Malas noticias para James Rodríguez en el Minnesota United: confirman “procedimiento médico”

La falta de minutos de James Rodríguez con el Minnesota United sigue dando de qué hablar, puesto que se confirmó que el número 10 colombiano no formará parte del plantel que viajará a Ohio, Estados Unidos, para enfrentar a Columbus Crew.

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El cuerpo técnico del club oficializó que su ausencia se debe a un “procedimiento médico rutinario programado, no relacionado con una lesión. Se reincorporará a los entrenamientos la próxima semana".

Preview: #MNUFC at Columbus



James Rodriguez will miss road trip for a "previously scheduled routine medical procedure," the club told @PioneerPress on Friday ☹️ #Loons gaining possession, but lack of finishing leads to losses ⚽️



Plus, a match prediction:https://t.co/f0IPKvBB4x — Andy Greder (@andygreder) May 1, 2026

Con esta nueva incapacidad, ya son cinco partidos en los que el cucuteño no ha podido participar con su club, sumados a otros dos en los que estuvo en el banco, pero no pudo ver minutos dentro del terreno de juego.

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Recientes actuaciones de James

El volante colombiano sumó 110 minutos en los primeros 10 partidos de la temporada para el Minnesota. En teoría es poco más de un partido completo, estadísticas preocupantes, teniendo en cuenta que falta alrededor de un mes para el Mundial.

James Rodríguez se ha perdido 6 de 10 partidos que ha jugado el Minnesota United en la MLS. Foto: Getty Images

Rodríguez recientemente empezó a ser tenido en cuenta por su entrenador, Cameron Knowles, jugando 25 minutos el pasado sábado 25 de abril, frente a Los Ángeles FC (LAFC) y otros 14 contra San Jose Earthquakes el pasado martes 28.

Sin embargo, su presencia en la cancha no significó una mejora en cuanto a los resultados, puesto que con el 10 en cancha Minnesota perdió una racha de cinco partidos sin conocer la derrota, perdiendo los dos recientes encuentros en los que participó.

¿Cómo afecta esto a la Selección Colombia?

Conforme ha avanzado la carrera de James Rodríguez, se ha señalado el hecho de que es un jugador distinto cuando se pone la número 10 del equipo nacional.

Sin embargo, en sus recientes apariciones con la Tricolor no ha mostrado su mejor nivel.

El rendimiento de James Rodríguez con la selección tampoco fue el esperado. Foto: AFP

Esto deja espacio para especulaciones sobre si el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, debería o no centrar tanto el volumen de ataque en los hombros del ex Real Madrid.

Más, cuando se tiene a jugadores como Luis Díaz o Luis Suárez desempeñándose de buena manera en la élite del futbol mundial.

Pero Lorenzo ha sido incisivo en contar con el 10, sin importar su desempeño en el ámbito de clubes, encendiendo alarmas en quienes cuestionan el rendimiento de James.