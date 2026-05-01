James Rodríguez sin filtro: Netflix destapa la historia más íntima del 10 colombiano

La plataforma Netflix confirmó el estreno de James Rodríguez, una docuserie que sigue de cerca la vida y carrera del futbolista colombiano, y que llegará el próximo 21 de mayo de 2026 con una narrativa que promete ser directa, íntima y sin filtros.

La producción, que estará dividida en tres episodios, reconstruye el camino del cucuteño desde sus primeros pasos en el fútbol profesional hasta su consolidación como una de las máximas figuras de la Selección Colombia.

A lo largo del documental, el propio jugador relata momentos determinantes de su carrera, incluyendo sus éxitos deportivos, decisiones complejas y situaciones que han estado rodeadas de polémica.

Uno de los ejes principales de la serie será su paso por el Real Madrid, club al que llegó tras brillar en el Mundial de Brasil 2014, donde se convirtió en goleador del torneo. Ese capítulo marcó un antes y un después en su carrera, posicionándolo como uno de los talentos más destacados del fútbol internacional.

La docuserie también explora sus etapas en otros equipos europeos, así como los altibajos que enfrentó en medio de altas expectativas y constantes críticas.

Más allá del terreno de juego, la producción se adentra en el lado más humano del ‘10’. Aspectos como la presión mediática, las lesiones, su relación con la fama y su rol como referente del combinado nacional hacen parte del relato.

En ese sentido, la serie busca mostrar a un James más cercano, reflexivo y consciente del impacto que ha tenido su carrera.

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Dirigida por Simón Brand, la docuserie incluirá imágenes inéditas, testimonios y confesiones que permiten entender mejor los momentos más complejos de su trayectoria. El enfoque, según se ha conocido, se aleja del formato tradicional para ofrecer una historia más emocional y personal.

El lanzamiento se da en un momento clave, cuando James Rodríguez sigue siendo una de las principales figuras de la Selección Colombia en el camino hacia el Mundial de 2026. Así, la serie no solo repasa su pasado, sino que también deja ver sus aspiraciones y su vigencia en el fútbol.

Con este estreno, Netflix le apuesta a contar la historia completa de un jugador que ha vivido entre la gloria, la crítica y la constante atención pública.