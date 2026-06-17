Cultura

Netflix Colombia: las 10 películas más exitosas del momento en la plataforma

Estas son las producciones que hoy concentran la atención del público.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

17 de junio de 2026 a las 12:05 p. m.
Este es el top 10 de las películas de Netflix en junio.
Este es el top 10 de las películas de Netflix en junio. Foto: Getty Images / Netflix

Netflix sigue renovando su catálogo y, con cada cambio, también se mueve el ranking de las producciones que más llaman la atención de los usuarios. En Colombia, la lista de películas más vistas del momento muestra cuáles son los títulos que actualmente están captando el interés del público dentro de la plataforma.

Aunque el ranking puede variar constantemente según la cantidad de reproducciones, los estrenos semanales y el interés del público.

Película 'La última casa'
‘La última casa’: el thriller de terror que promete ser un fenómeno en Netflix con Wagner Moura y Greta Lee como protagonistas

Estas son las películas que actualmente integran el top 10 de Netflix Colombia:

1. Instinto maternal: La policía arresta a una mujer que asegura haber dado a luz recientemente, pero las autoridades descubren que ni el bebé ni los rastros de sangre le pertenecen. Este documental reconstruye el impactante caso real.

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2. Los colores del mal: Negro: La desaparición de un joven en un pueblo pequeño y tranquilo lleva a un fiscal recién asignado a descubrir conexiones inesperadas con un caso del pasado.

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3. Reyes de la calle: Después de ser señalado por la muerte de otro agente, un detective de la policía de Los Ángeles decide tomar el caso por cuenta propia mientras busca respuestas y quiere hacer justicia a su manera.

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4. Intercambiados: Lo que comienza como una rivalidad entre dos animales cambia inesperadamente cuando intercambian cuerpos y empiezan a ver la vida desde otra perspectiva. La película incluye las voces de Michael B. Jordan y Juno Temple.

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5. Turbulencia en la oficina: Entre una atracción imposible de ignorar y las reglas del entorno laboral, dos personas comienzan una relación marcada por encuentros ocultos. Jennifer Lopez y Brett Goldstein lideran esta comedia romántica.

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6. Los colores del mal: Rojo: El hallazgo del cadáver de una chica en una zona de Polonia lleva a un fiscal y a la madre de la víctima a iniciar una intensa búsqueda de respuestas.

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7. Si te casas, te mato: Después de encontrar al hombre de sus sueños, Charlie decide comprometerse con Kevin. Sin embargo, todo cambia cuando su dominante suegra se involucra demasiado en la pareja.

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8. La desconocida: Una mujer aparece al borde de la muerte dentro de un contenedor y, al no tener memoria de lo sucedido, queda bajo custodia policial mientras surgen preguntas sobre quién está detrás del ataque.

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9. Patos: Lo que comienza como una aventura familiar rumbo a Jamaica se convierte en un recorrido lleno de obstáculos y encuentros inesperados para una familia de patos.

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10. La estafa maestra: Un robo fallido en Venecia cambia los planes de una banda de criminales, que busca recuperar su botín mientras persigue a un antiguo compañero.

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