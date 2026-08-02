‘Spider-Man: Brand New Day’ rompió importante récord en taquilla: esta es la millonaria cifra que superó

Spider-Man: Brand New Day hizo historia en taquilla durante su primer fin de semana en cines. La película de superhéroes de Sony se convirtió en el segundo mejor estreno de la historia en Norteamérica, con la asombrosa cifra de 355 millones de dólares en ventas de entradas, según las estimaciones del estudio publicadas este domingo.

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La producción se quedó a tan solo unos millones de dólares de Avengers: Endgame, que debutó con 357 millones de dólares en 2019.

La película también recaudó 572 millones de dólares en más de 73.500 pantallas a nivel internacional, con una contribución de 121 millones de dólares por parte de China, lo que suma un debut mundial de 927 millones de dólares, solo superado por Endgame (1.200 millones de dólares).

Spider Man: "Brand New Day", de Marvel Studios. Foto: X @SonyPictures

La trayectoria de Tom Holland como el superhéroe arácnido de los cómics ha sido formidable. No Way Home, su tercera película en solitario de Spider-Man, recaudó más de 1.900 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la octava película más taquillera de la historia, sin tener en cuenta la inflación.

Además, fue la primera película desde el inicio de la pandemia en superar la barrera de los mil millones de dólares.

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Pero el triunfo de Brand New Day llega justo después de otra gran película protagonizada por Holland y Zendaya: La Odisea de Christopher Nolan , que cayó al segundo puesto en su tercer fin de semana en cartelera con 51 millones de dólares.

Su éxito combinado contribuyó a que se registrara el mejor fin de semana de la historia para las salas de cine norteamericanas, con una recaudación total estimada de 430 millones de dólares, según Rentrak.

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Con la publicación de las cifras definitivas a nivel nacional el lunes, esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de entradas para el período comprendido entre el viernes y el domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

Spider-Man: Un nuevo día, 355 millones de dólares. La Odisea, 51 millones de dólares. Toy Story 5, 6,3 millones de dólares. Minions & Monsters, 5,8 millones de dólares. Moana, 5,3 millones de dólares. Hadestown: El Musical, 2 millones de dólares. The Invite, 1,2 millones de dólares. Quiero tu sexo, 600.000 dólares. Young Washington, 477.727 dólares. Obsesión, 470.000 dólares.

*Con información de AP.