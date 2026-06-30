La razón por la que Lionel Messi aparece en el lanzamiento de la nueva película de Spiderman

El lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, tuvo un invitado inesperado. Se trata de Lionel Messi, el futbolista argentino más importante en la actualidad.

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El deportista apareció en un video promocional junto al actor británico como parte de la campaña previa al estreno, una estrategia que busca ampliar el alcance de la película y generar conversación en redes sociales antes de su llegada a salas de cine.

La colaboración llamó la atención porque reunió dos figuras de alcance global que normalmente no coinciden en una misma producción. Sin embargo, la presencia de Messi no está relacionada con la historia de la película ni significa que tenga un papel dentro del universo Marvel. Su participación hace parte de una acción publicitaria creada para acompañar el lanzamiento.

Spider Man: "Brand New Day", la próxima película de Marvel Studios Foto: X @SonyPictures

En este caso, el comercial aprovecha además el contexto de alta exposición internacional que rodea al Mundial 2026, aunque no tiene relación directa con el torneo. El video presenta una escena sencilla entre Tom Holland y el capitán de la selección argentina.

Holland aparece interpretando a Peter Parker cuando se encuentra inesperadamente con Messi y tienen una corta pero llamativa conversación sobre el personaje más importante de la producción.

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La presencia del astro permite que la campaña llegue no solo a seguidores del cine de superhéroes, sino también a aficionados al fútbol y usuarios que normalmente no siguen este tipo de producciones.

Además, el encuentro entre ambas figuras funciona como un contenido que genera interacciones por parte de millones de personas en internet, una de las estrategias más efectivas en los lanzamientos cinematográficos.

Spider-Man: Brand New Day marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los acontecimientos mostrados en Spider-Man: No Way Home.