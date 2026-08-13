Cultura

Netflix: los estrenos que no se puede perder este jueves 13 de agosto de 2026

Estas son algunas de las plataformas con las que la aplicación busca capturar nuevas audiencias.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

13 de agosto de 2026 a las 12:51 p. m.
Estrenos en Netflix del 13 de agosto del 2026.
Estrenos en Netflix del 13 de agosto del 2026. Foto: Getty Images / Netflix

Netflix continúa renovando su catálogo con nuevas producciones para los amantes de las películas, las series, los documentales y el entretenimiento en casa.

Este jueves 13 de agosto de 2026, la plataforma de streaming suma diferentes títulos que buscan conquistar a los suscriptores y convertirse en una opción para quienes buscan algo nuevo para ver durante la semana.

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Entre las novedades que llegan a la app se encuentran producciones de distintos géneros y estilos, por lo que hay alternativas para diferentes gustos. Estos son los estrenos que llegan hoy a Netflix y que prometen convertirse en algunos de los contenidos más comentados de la jornada.

Mi brillante carrera

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