Netflix: los estrenos que no se puede perder este jueves 13 de agosto de 2026

Netflix continúa renovando su catálogo con nuevas producciones para los amantes de las películas, las series, los documentales y el entretenimiento en casa.

Este jueves 13 de agosto de 2026, la plataforma de streaming suma diferentes títulos que buscan conquistar a los suscriptores y convertirse en una opción para quienes buscan algo nuevo para ver durante la semana.

58 millones de personas la han visto en 11 días: la nueva miniserie de Netflix que paraliza al mundo

Entre las novedades que llegan a la app se encuentran producciones de distintos géneros y estilos, por lo que hay alternativas para diferentes gustos. Estos son los estrenos que llegan hoy a Netflix y que prometen convertirse en algunos de los contenidos más comentados de la jornada.

Mi brillante carrera

La joven Sybylla, inquieta, inteligente y de espíritu rebelde, está dispuesta a tomar las riendas de su vida y construir su propio camino en una época en la que la sociedad solo espera que se case y abandone sus aspiraciones.

Llantas

En el taller mecánico de su familia, un gerente con poca fortuna intenta mejorar la atención a los clientes y aumentar los ingresos, mientras lidia con la presencia de su molesto primo.

Esto, aquello y todo lo demás

Una guionista que ha logrado reconstruir su vida después de mucho esfuerzo ve cómo su estabilidad comienza a tambalearse cuando su madre regresa tras 27 años de ausencia con un secreto que podría cambiarlo todo.

Un hijo propio

En este impactante documental, una mujer que desea convertirse en madre y se siente presionada por su entorno familiar y social decide fingir un embarazo, una mentira que termina llevándola a verse involucrada en un crimen.

MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins

La MLB vuelve a los emblemáticos campos de maíz de Iowa para una noche cargada de nostalgia y tradición, en la que los Philadelphia Phillies y los Minnesota Twins se enfrentarán en un partido especial.