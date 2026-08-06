‘Los Supersónicos’ llegarán a la pantalla grande con un ‘live action’, Jim Carrey como protagonista y respaldado por Warner Bros

Warner Bros, ratificó en su informe financiero a accionistas correspondiente al segundo trimestre de 2026 que trabaja en una adaptación cinematográfica en acción real (live-action) de Los Supersónicos, la icónica serie animada de Hanna-Barbera creada en 1962.

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El documento oficial incluyó por primera vez el nombre del actor Jim Carrey como el encargado de asumir el papel principal de Súper Sónico, el patriarca de la familia futurista. La producción se encuentra contemplada en el calendario del estudio para un lanzamiento estimado “más allá de 2027”.

Warner Bros. confirma película ‘live-action’ de ‘Los Supersónicos’ Foto: Warner Bros.

La propuesta de llevar a Los Supersónicos a la gran pantalla en formato de carne y hueso no es reciente. Durante más de dos décadas, Warner Bros. intentó concretar el proyecto con distintos creativos: Adam Shankman estuvo vinculado en 2003, Robert Rodriguez exploró una propuesta en animación digital en 2007 y el director Conrad Vernon lideró una etapa posterior. Asimismo, la cadena ABC llegó a encargar un piloto de acción real producido por Robert Zemeckis que no se convirtió en serie.

En la fase más reciente de este intento, reportes de octubre de 2025 situaban a Colin Trevorrow (Jurassic World) en conversaciones para dirigir y coescribir el guion junto a Joe Epstein. Sin embargo, el informe a accionistas de 2026 solo hace referencia explícita a la vinculación de Carrey, guardando reserva sobre el equipo de dirección o el resto del elenco que interpretará a Ultra, Lucero, Cometín, la robot Robotina y el perro Astro.

Para Carrey, el rol de Súper Sónico representa un registro más cercano a la comedia de situación, similar al estilo de Mentiroso, mentiroso (1997), que a las caracterizaciones con prótesis complejas que realizó en El Grinch (2000).

WESTWOOD, CA - FEBRUARY 12: Jim Carrey attends the LA Special Screening Of Paramount's "Sonic The Hedgehog" held at Regency Village Theatre on February 12, 2020 in Westwood, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images) Foto: Getty Images

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El actor canadiense, que tras el rodaje de Sonic 2 en 2022 sugirió su retiro de la actuación, reapareció en la pantalla grande con Sonic 3 en diciembre de 2024, alcanzando una recaudación acumulada en su carrera superior a los 6.000 millones de dólares.

A pesar del anuncio oficial, la etiqueta temporal asignada por el estudio ubica al proyecto en la misma etapa de desarrollo de otros títulos anunciados sin fecha definitiva, como la precuela de Ocean’s Eleven, la nueva entrega de Matrix o Aegon’s Conquest. Por ello, el inicio de su rodaje dependerá de la consolidación de su guion y plan de producción en los próximos años.