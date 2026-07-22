Juez dictaminó que Paramount y Warner deben detener su fusión durante al menos dos semanas

Un juez federal ordenó el lunes a Paramount y Warner Bros. Discovery que detengan su fusión de 81.000 millones de dólares durante al menos dos semanas, lo que permitirá a los estados que impugnan el acuerdo tener más tiempo para que su caso se resuelva en los tribunales.

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Doce estados, encabezados por California, demandaron la semana pasada para bloquear la compra de Warner por parte de Paramount, alegando que dicha combinación “extinguiría la competencia” en Hollywood y reduciría las opciones para los consumidores, en particular para los cinéfilos y los clientes de cable en todo Estados Unidos.

Warner sería adquirida por Paramount. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los fiscales estatales instaron a Warner y Paramount a no cerrar la transacción hasta que un tribunal tuviera tiempo de evaluar completamente sus argumentos.

Ante la negativa de las compañías, solicitaron una orden de restricción temporal, la cual fue concedida el lunes por la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín. Esto abre la puerta a una posible medida cautelar preliminar que los estados también buscan para bloquear el acuerdo.

“Esta es una victoria crucial en nuestro caso para garantizar que esta megacombinación nunca vea la luz”, declaró el lunes el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado. “La historia demuestra lo que sucede cuando unas pocas personas tienen un gran poder sobre mercados fundamentales para la vida de los estadounidenses: menos oportunidades para más personas, peores productos y servicios para todos”.

Una alianza entre Warner y Paramount reuniría a dos de los cinco últimos estudios tradicionales de Hollywood, además de numerosas cadenas de televisión, títulos que llenan las plataformas de streaming y medios de comunicación. HBO Max de Warner, títulos populares como “Harry Potter” e incluso CNN estarían bajo el mismo paraguas que CBS, propiedad de Paramount, películas como “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+.

Paramount, que fue adquirida por Skydance el año pasado, ha prometido defender enérgicamente su adquisición y destaca las aprobaciones regulatorias que el acuerdo ha recibido en otros ámbitos, incluida la administración del presidente Donald Trump el mes pasado.

El lunes, Paramount afirmó que los argumentos antimonopolio de los estados “carecen de fundamento” y “no tienen base en las realidades del mercado actual”, y sostuvo que su fusión con Warner beneficiará tanto a consumidores como a trabajadores. El calendario para los próximos pasos también coincide con las solicitudes previas de la compañía.

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La orden de restricción temporal otorgada el lunes detiene el avance del acuerdo durante al menos 14 días, aunque la suspensión podría extenderse hasta 28 días. El tribunal ha fijado el 3 de agosto como fecha para la audiencia sobre la solicitud de medida cautelar preliminar de los estados, pero dicha fecha también podría posponerse.

Antes de la decisión del lunes, las empresas propusieron concluir la audiencia preliminar sobre la medida cautelar a finales de agosto, dejando tiempo para presentar una posible apelación antes del 30 de septiembre, fecha que Paramount tiene muy presente porque se ha comprometido a pagar a los accionistas una compensación adicional por demora de aproximadamente 7 millones de dólares diarios si el acuerdo no se cierra para entonces.

Estudios de Paramount que serían adquiridos. Foto: Getty Images

Pero los estados calificaron ese cronograma de sin precedentes e injusto. Sostienen que los pagos que Paramount podría tener que realizar después del 30 de septiembre eran el riesgo de una decisión tomada por la propia compañía, y argumentaron en una audiencia celebrada el viernes que comenzar el juicio en abril de 2027 daría tiempo suficiente para la recopilación de pruebas y la presentación de evidencias adecuadas.

Incluyendo miles de millones de dólares en deuda, la propuesta de compra de Warner por parte de Paramount está valorada actualmente en casi 111.000 millones de dólares, según las acciones en circulación.

*Con información de AP.