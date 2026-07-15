Warner Bros. retrasa el estreno de ‘The Batman Part II’; confirma nueva fecha y lanza primer adelanto

Warner Bros. ha reprogramado oficialmente el estreno de The Batman Part II, la esperada secuela dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, fijando su llegada a las salas de cine para el 18 de febrero de 2028. Esta modificación en la agenda responde a una reestructuración de producciones dentro del estudio cinematográfico, lo que extenderá el periodo de espera para los seguidores de la franquicia de DC.

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De acuerdo con un reporte publicado por el medio especializado Deadline, el aplazamiento de la cinta del “Caballero de la noche” es consecuencia directa de un reordenamiento estratégico en la parrilla de lanzamientos de Warner Bros.

El movimiento principal se originó con The Great Beyond, la nueva producción de ciencia ficción dirigida por J.J. Abrams y protagonizada por Glen Powell y Jenna Ortega. Este largometraje, originalmente programado para finales de 2026, ocupará ahora la fecha del 1 de octubre de 2027, espacio que previamente estaba reservado para la secuela de Batman.

Zoe Kravitz es Selina Kyle y Robert Pattinson es Bruce Wayne. Hay buena química entre estos dos. Foto: Warner Brothers.

A raíz de esta modificación, el estudio optó por desplazar la entrega de Matt Reeves hasta el primer trimestre de 2028. Esta decisión también otorgará un margen adicional al equipo de posproducción para perfeccionar los efectos visuales y la edición del filme.

A pesar del anuncio del retraso, el director Matt Reeves compartió un primer material audiovisual a través de la plataforma Vimeo. Se trata de una breve prueba de cámara donde se observa a Robert Pattinson portando nuevamente el traje del héroe de Gotham City, en un entorno donde caen copos de nieve.

El detalle climatológico refuerza las teorías de los seguidores de la saga, quienes apuntan a que la trama de esta secuela se desarrollará durante la época de invierno en la ficticia ciudad.

‘The Batman Part II’ se concibe como el tercer pilar del universo televisivo y cinematográfico denominado por su director como la “saga criminal de Batman”. Este proyecto incluye la película original de 2022 y la serie derivada de HBO, ‘El Pingüino’, que sirve de puente narrativo entre ambas entregas cinematográficas.

El elenco principal mantendrá a sus figuras clave:

Robert Pattinson como Bruce Wayne / Batman.

como Bruce Wayne / Batman. Jeffrey Wright como el teniente James Gordon.

como el teniente James Gordon. Andy Serkis en el papel de Alfred Pennyworth.

en el papel de Alfred Pennyworth. Colin Farrell como Oswald Cobblepot (El Pingüino).

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Asimismo, portales de entretenimiento han hecho eco sobre la posible incorporación de actores de trayectoria como Scarlett Johansson, Sebastian Stan y Charles Dance. No obstante, Warner Bros. no ha confirmado oficialmente estos fichajes ni los roles que desempeñarían en la trama, la cual se mantiene bajo estricto secreto de sumario.

Por otra parte, el desarrollo de este proyecto corre en paralelo al nuevo universo cinematográfico de DC Studios coordinado por James Gunn y Peter Safran, quienes preparan de forma independiente el largometraje The Brave and the Bold, enfocado en otra versión de Batman.