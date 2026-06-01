En medio de la constante llegada de estrenos al catálogo de Netflix, pocas producciones recientes han despertado tanta curiosidad entre los amantes de la ciencia ficción como Mickey 17, la ambiciosa película protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por el reconocido cineasta surcoreano Bong Joon-ho.

Tras un recorrido poco esperado en las salas de cine, la producción encontró una nueva oportunidad en el streaming y rápidamente volvió a convertirse en tema de conversación entre críticos y espectadores.

El director de ‘Parásitos’ llega a Netflix con una película de 118 millones de dólares protagonizada por Robert Pattinson

La llegada de Mickey 17 a Netflix representa uno de los movimientos más importantes de la plataforma dentro del género de ciencia ficción reciente. La película, basada en la novela Mickey7 del escritor Edward Ashton, pone en el centro de la historia a Mickey Barnes, un trabajador considerado “prescindible” dentro de una misión espacial destinada a colonizar un planeta helado llamado Niflheim. Cada vez que Mickey muere durante una misión, una nueva versión de su cuerpo es creada con los recuerdos intactos, permitiéndole continuar con su trabajo como si nada hubiera ocurrido.

Bong Joon-ho sobre la genial ‘ Mickey 17 ’y el mundo actual: “El valor de la vida humana está llegando al piso”

La millonaria película de Robert Pattinson que no viste en el cine "Mickey 17" Foto: x

La fascinante premisa permitió que Robert Pattinson construyera una de las interpretaciones más comentadas de su carrera reciente. El actor británico, que en los últimos años ha alternado grandes producciones comerciales con proyectos de autor, asumió el desafío de interpretar distintas versiones de un mismo personaje. Diversos críticos coincidieron en destacar su trabajo como uno de los mayores aciertos de la película. Medios especializados señalaron que Pattinson logra diferenciar cada versión de Mickey mediante cambios en la voz, la gestualidad y la personalidad, aportando profundidad a una historia que reflexiona sobre la identidad, la muerte y el valor de la vida humana.

Esta es la mejor película disponible ahora mismo en Netflix: los expertos ya dieron su veredicto

La cinta también marcó además el regreso de Bong Joon-ho a la dirección cinematográfica después del fenómeno mundial de Parasite, película que ganó el Óscar a Mejor Película y convirtió al realizador en una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. Con Mickey 17, el director retomó varios de los temas que han caracterizado su filmografía: las desigualdades sociales, el abuso de poder, la explotación laboral y las consecuencias de la ambición humana.

Canalizando el panorama desolador de parte de la juventud estos días, pero apelando a su espíritu de rebeldía, Mickey 17 y Mickey 18 cambian algo del panorama. Foto: Warner Bros.

El elenco reunió nombres de primer nivel. Junto a Pattinson aparecen Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette y Mark Ruffalo, quien interpreta a un líder político con tintes autoritarios que se convierte en una de las figuras centrales del conflicto.

Sin embargo, el camino de Mickey 17 en los cines estuvo lejos de ser el esperado. Warner Bros. apostó fuerte por el proyecto con un presupuesto estimado cercano a los 118 millones de dólares, aunque algunos reportes de la industria llegaron a situar el costo total incluso por encima de esa cifra durante parte de su producción. A pesar de las expectativas generadas por el prestigio de Bong Joon-ho y la popularidad de Pattinson, la película tuvo dificultades para conectar con el público masivo.

“Mi papá estaría orgulloso”, la historia de los 70 años de Pajares Salinas

Su estreno en salas registró cifras consideradas discretas para una superproducción de estas características y terminó recaudando alrededor de 133 millones de dólares a nivel mundial.

En la superficie de ese planeta, hay seres sintientes. ¿Son enemigos? Depende de quién responda esa pregunta. Foto: Warner Bros.

Paradójicamente, el desempeño moderado en taquilla terminó impulsando la expectativa por su desembarco en streaming. Desde su incorporación al catálogo de Netflix, Mickey 17 ha experimentado una segunda vida comercial.

Bad Bunny se une a Toy Story 5: Disney y Pixar revelan el personaje que interpretará

La llegada de la producción a Netflix se concretó durante finales de mayo de 2026, un movimiento que muchos analistas consideran clave para consolidar el alcance global de la película y permitir que encuentre una audiencia más cercana al perfil de espectadores que suelen consumir ciencia ficción compleja y propuestas de autor.