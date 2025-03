“No creo en ninguna”, sentencia. “La tecnología tiene el poder de cambiarnos la vida, pero también de inducir miedo, de excluir, de aislar. Técnicamente, la política debería contrarrestar esto, pero lo que vemos es un absoluto desorden. Ahora, en la mitad de mis 50, creo que estoy cerca del final –ríe–, pero cuando pienso en el futuro de mi hijo, sí me preocupa, me deprime un tanto. Quizá soy algo pesimista, pero hacer Mickey 17 también me lleva a decir que las situaciones pueden ser terribles, aunque las personas hallarán maneras de sobrevivir . Mickey encuentra algo en su amor por Nasha, y la gente hará lo mismo: sobrellevar lo terrible que puede ser la vida”.

Palabra de actriz y de actor

Por su parte, sobre la experimentación que le permitió llegar a esos Mickeys bien diferentes, de pocas pero geniales interacciones entre ellos, Robert Pattinson explica: “Entre más trabajo, más me doy cuenta de que el simple hecho de ir al lugar de filmación y permitirme canalizar lo que me interesa en ese punto del tiempo, me va conectando con la película.

En las etapas iniciales, cuando no tenía idea de cómo abordar el personaje, escuché una entrevista con Steve-O (de Jackass). Y lo escuché hablar de lo que recibía por cada cosa que hacía en esa primera temporada. Decía que le pagaban “200 dólares por un truco peligroso y 100 dólares por uno menos peligroso”. Y como no quería que lo consideraran una gallina, decía que el truco no era peligroso incluso cuando lo era. Yo era muy seguidor de ese show, de chico, y en algo me conectó con Mickey. Él vive realmente en el infierno, pero no se queja, no se tiene lástima a sí mismo. No es algo directo, pero en ese punto, esa memoria de él en Jackass resonó. Además, ¡tiene una voz increíble!”.