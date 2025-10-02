Cultura
El fenómeno de las series coreanas en Colombia: ¿por qué todos hablan de esto?
Este tipo de producciones han adquirido importante reconocimiento en el paso de los últimos.
En los últimos años, los contenidos coreanos, más conocidos como k-dramas se han convertido en todo un éxito en diversas plataformas de streaming, pues a través de esos contenidos se han presentado nuevos formatos y ritmos televisivos con los que muchos se han sentido identificados, teniendo en cuenta sus personajes y principales tramas.
Esta línea narrativa se ha caracterizado por su innovación y ha logrado impactar a diversas generaciones, creando tendencia en materia de moda, música e incluso, temas relacionados con la lectura y el aprendizaje.
Conocidos también como doramas, se han caracterizado principalmente por su ingenio para compartir historias originales, en las que resalta el trabajo de representación actoral y creación de personajes de los intérpretes, pues cada vez logran hacer parte de festivales de cine, en donde son premiados y logran obtener ciertos títulos y premios que, a su vez, impulsan la industria.
Las 5 mejores series coreanas en Amazon Prime Video
- Tale of the Nine Tailed 1938: Fantasía y acción, protagonizada por Lee Dong-Wook.
- Extraordinary You: Romance escolar con toques de fantasía.
- Cheer Up: Drama juvenil sobre estudiantes universitarios en un equipo de animadoras.
- The Penthouse: War in Life: Suspenso y drama sobre la élite de Seúl.
- Love Revolution: Serie romántica juvenil basada en un popular webtoon.
Las 5 películas coreanas en Amazon Prime Video
- Train to Busan: La exitosa película de zombis que se volvió un clásico para los amantes del género.
- Península: Secuela de Train to Busan, llena de acción y suspenso.
- Parasite: La cinta ganadora del Óscar, dirigida por Bong Joon-ho.
- The Witch: Part 1 – The Subversion: Thriller de acción y misterio con tintes de ciencia ficción.
- Midnight: Thriller de suspenso sobre un asesino en serie y una testigo sorda.
Las 5 películas coreanas en Netflix
- The Glory: Thriller de venganza protagonizado por Song Hye-kyo.
- King the Land: Comedia romántica con actores como Lee Jun-ho y YoonA.
- Crash Landing on You: Uno de los k-dramas más exitosos a nivel mundial, sobre un romance imposible entre Corea del Sur y Corea del Norte.
- A Business Proposal: Romance ligero y divertido entre una empleada y su jefe.
- Sweet Home: Serie de acción y terror donde un grupo de sobrevivientes enfrenta monstruos en un complejo de apartamentos.
Las 5 mejores series coreanas en Netflix
- 20th Century Girl: Romance juvenil nostálgico que conmovió al público global.
- Unlocked: Thriller sobre el robo de un celular y cómo cambia la vida de su dueña.
- Carter: Película de acción frenética sobre un agente sin memoria.
- Kill Boksoon: Thriller de acción sobre una asesina a sueldo y madre soltera.
- Time to Hunt: Suspenso y acción en un mundo distópico donde un grupo de amigos busca escapar de la pobreza.