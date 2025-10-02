Suscribirse

El fenómeno de las series coreanas en Colombia: ¿por qué todos hablan de esto?

Este tipo de producciones han adquirido importante reconocimiento en el paso de los últimos.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

3 de octubre de 2025, 3:57 a. m.
Este tipo de producciones han obtenido un gran reconocimiento en la industria.
En los últimos años, los contenidos coreanos, más conocidos como k-dramas se han convertido en todo un éxito en diversas plataformas de streaming, pues a través de esos contenidos se han presentado nuevos formatos y ritmos televisivos con los que muchos se han sentido identificados, teniendo en cuenta sus personajes y principales tramas.

Esta línea narrativa se ha caracterizado por su innovación y ha logrado impactar a diversas generaciones, creando tendencia en materia de moda, música e incluso, temas relacionados con la lectura y el aprendizaje.

Conocidos también como doramas, se han caracterizado principalmente por su ingenio para compartir historias originales, en las que resalta el trabajo de representación actoral y creación de personajes de los intérpretes, pues cada vez logran hacer parte de festivales de cine, en donde son premiados y logran obtener ciertos títulos y premios que, a su vez, impulsan la industria.

Las 5 mejores series coreanas en Amazon Prime Video

  1. Tale of the Nine Tailed 1938: Fantasía y acción, protagonizada por Lee Dong-Wook.
  2. Extraordinary You: Romance escolar con toques de fantasía.
  3. Cheer Up: Drama juvenil sobre estudiantes universitarios en un equipo de animadoras.
  4. The Penthouse: War in Life: Suspenso y drama sobre la élite de Seúl.
  5. Love Revolution: Serie romántica juvenil basada en un popular webtoon.

Las 5 películas coreanas en Amazon Prime Video

  1. Train to Busan: La exitosa película de zombis que se volvió un clásico para los amantes del género.
  2. Península: Secuela de Train to Busan, llena de acción y suspenso.
  3. Parasite: La cinta ganadora del Óscar, dirigida por Bong Joon-ho.
  4. The Witch: Part 1 – The Subversion: Thriller de acción y misterio con tintes de ciencia ficción.
  5. Midnight: Thriller de suspenso sobre un asesino en serie y una testigo sorda.

Las 5 películas coreanas en Netflix

  1. The Glory: Thriller de venganza protagonizado por Song Hye-kyo.
  2. King the Land: Comedia romántica con actores como Lee Jun-ho y YoonA.
  3. Crash Landing on You: Uno de los k-dramas más exitosos a nivel mundial, sobre un romance imposible entre Corea del Sur y Corea del Norte.
  4. A Business Proposal: Romance ligero y divertido entre una empleada y su jefe.
  5. Sweet Home: Serie de acción y terror donde un grupo de sobrevivientes enfrenta monstruos en un complejo de apartamentos.
Las 5 mejores series coreanas en Netflix

  1. 20th Century Girl: Romance juvenil nostálgico que conmovió al público global.
  2. Unlocked: Thriller sobre el robo de un celular y cómo cambia la vida de su dueña.
  3. Carter: Película de acción frenética sobre un agente sin memoria.
  4. Kill Boksoon: Thriller de acción sobre una asesina a sueldo y madre soltera.
  5. Time to Hunt: Suspenso y acción en un mundo distópico donde un grupo de amigos busca escapar de la pobreza.

