Suscribirse

CULTURA

‘La primera vez’, serie colombiana que no debería perderse, de esto trata cada temporada

Una producción que cautivó a los espectadores.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

3 de octubre de 2025, 1:40 a. m.
Estas son las temporadas de la serie colombiana serie 'La primera vez'.
Estas son las temporadas de la serie colombiana serie 'La primera vez'. | Foto: Captura de YouTube Netflix Latinoamérica

La serie colombiana La primera vez se lanzó en 2023 y fue una de las más comentadas en el momento. Una producción del reconocido cineasta y productor Dago García, ambientada en Bogotá en los años 70; su eje central son los cambios sociales, tensiones políticas, tabúes de la época, el amor y nuevas experiencias.

Las anécdotas que aparecen en la serie están inspiradas en algunas vivencias personales del director colombiano, como el momento en el que comenzaron a abrirse los colegios mixtos en el país.

Contexto: Estrenos de Netflix en octubre 2025: series, películas, documentales y producciones que llegan a la plataforma

La historia sigue a Camilo Granados, protagonizado por Emmanuel Restrepo y su grupo de amigos que estudian en el Colegio Distrital José María Root, una institución educativa masculina, y la sorprendente llegada de Eva Samper, interpretada por Francisca Estévez Navas, quien es la primera estudiante mujer.

La llegada de la joven desencadena nuevas situaciones y cambia la dinámica escolar, pues surgen reflexiones sobre la sexualidad, el feminismo, las amistades y el paso de la adolescencia a la adultez.

La serie se encuentra en Netflix y cada episodio tiene un nombre relacionado con textos clásicos y literarios como La dama de las camelias, título de una novela en la que se narra la historia de amor de una joven de alta sociedad y su enamorado de clase baja.

La primera vez | Tráiler oficial | Netflix

Estas son las temporadas de la serie

Temporada 1

La primera temporada tiene 10 capítulos que se centran en la llegada de Eva al colegio masculino y su relación con Camilo. A lo largo de los episodios se forma el grupo de amigos, los conflictos con los profesores, las primeras experiencias sexuales, los dilemas familiares y los choques ideológicos entre generaciones.

Por otro lado, la voz en off de Camilo adulto guía al espectador en un recorrido emocional que mezcla inocencia, deseo y las primeras rupturas con la infancia, pues menciona que su primer amor fue Eva.

Contexto: La miniserie basada en famosa novela que ha triunfado en Netflix; está ambientada en el comienzo del franquismo

Temporada 2

Los personajes enfrentan las consecuencias de sus decisiones: relaciones más profundas, conflictos familiares y cambios internos. Eva se distancia de Camilo, mientras otros protagonistas, como Luisa y Arbeláez, cobran fuerza con historias cargadas de tensión social y afectiva.

Eva enfrenta situaciones familiares más complejas, mientras que Camilo trata de encontrar su voz como artista y como hombre. Adicionalmente, se abordan nuevos temas como el aborto, la represión homosexual, la violencia política y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sin perder el tono emotivo y a veces humorístico que caracteriza a la serie.

Estas son las temporadas de la serie colombiana serie 'La primera vez'.
Estas son las temporadas de la serie colombiana serie 'La primera vez'. | Foto: Captura de YouTube Netflix Latinoamérica

Temporada 3

En su último año escolar, los amigos deciden mudarse juntos, desatando conflictos propios de la adultez temprana. La relación entre Eva y Camilo se redefine, mientras enfrentan decisiones vitales sobre el amor, el futuro y la independencia.

La temporada cierra el ciclo con una mirada honesta al crecimiento, resaltando la madurez que implica perder, elegir y enfrentar las consecuencias. Un final emotivo que confirma a La primera vez como un retrato generacional, poderoso y entrañable, en donde se logra superar las adversidades.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump recorta proyectos clave en Nueva York y California: estos son los afectados

2. Video muestra operación con fuego real cerca de Venezuela: impactantes imágenes de ejercicios militares en el Caribe

3. Atlético Nacional, en riesgo de perder a seis figuras: esta es la situación

4. Encapuchados vandalizaron el CAI de la avenida Chile en medio de las manifestaciones propalestinas

5. Capturaron en Medellín al peligroso capo alias Fede, sucesor de Fito y cabecilla de Los Choneros en Ecuador

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Serie de NetflixSeries Colombianasla primera vez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.