La serie danesa que arrasa en Netflix tiene 6 capítulos y no es apta para menores de edad

La producción escandinava volvió a encontrar un lugar privilegiado entre las series más comentadas de Netflix. Esta vez, el fenómeno lleva por nombre Los secretos que ocultamos, una miniserie danesa de seis capítulos que combina thriller psicológico, drama social y una crítica incómoda a las desigualdades de clase en Europa.

Desde su estreno el 15 de mayo de 2025, la serie se ha posicionado rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma en varios países, impulsada por el boca a boca y por las comparaciones con otras ficciones europeas de tono oscuro como Adolescencia y El caso Hartung.

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La historia, cuyo nombre original es Reservatet, fue creada por Ingeborg Topsøe y dirigida por Per Fly. La trama se desarrolla en un exclusivo barrio al norte de Copenhague, donde la aparente tranquilidad de las familias adineradas se rompe tras la desaparición de Ruby, una joven au pair filipina. Lo que inicialmente parece un caso aislado termina destapando una red de secretos, abusos de poder, racismo estructural y silencios incómodos dentro de una comunidad privilegiada.

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Uno de los principales aciertos de la serie es su capacidad para construir tensión desde situaciones cotidianas. La protagonista, Cecilie, interpretada por Marie Bach Hansen, comienza a sospechar que la desaparición de Ruby no fue voluntaria. A medida que avanza la investigación, la serie muestra cómo las autoridades minimizan el caso debido al origen extranjero de la joven desaparecida, mientras las familias ricas intentan proteger su reputación a cualquier costo. Junto a Hansen destacan las actuaciones de Danica Curcic, Simon Sears, Lars Ranthe y Excel Busano.

Los secretos que ocultamos combina thriller psicológico y drama social. Foto: Courtesy of Netflix

La miniserie apuesta por episodios cortos, de entre 35 y 43 minutos, y un ritmo narrativo intenso que favorece el llamado “maratón de streaming”. En menos de cuatro horas, la producción logra desarrollar una historia cargada de suspenso, pero también de cuestionamientos sociales. De hecho, varios críticos han señalado que detrás del misterio policial existe una fuerte reflexión sobre la explotación laboral de las trabajadoras migrantes y la hipocresía de ciertos sectores acomodados europeos.

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La recepción crítica ha sido positiva, especialmente por su atmósfera opresiva y la manera en que mezcla drama social con thriller nórdico. En FilmAffinity, usuarios y críticos destacaron la tensión permanente y la crítica social presente en la narrativa. Algunos comentarios incluso señalan que la serie “sorprende de manera positiva” al ir mucho más allá de una simple historia de desaparición.

Además, medios especializados han resaltado que la serie evita caer en el sensacionalismo fácil. Aunque incluye giros oscuros, violencia psicológica y escenas perturbadoras, el relato se sostiene principalmente en el desarrollo emocional de sus personajes y en la sensación de incomodidad que produce descubrir lo que ocurre detrás de las fachadas perfectas. Vogue México, por ejemplo, destacó que la ficción abre una conversación sobre violencia de género, desigualdad y dinámicas de poder dentro de las sociedades modernas.

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Precisamente por estos temas, Los secretos que ocultamos no está recomendada para menores de edad. La serie incluye escenas de contenido sexual, manipulación psicológica, referencias a abuso, violencia y situaciones emocionalmente intensas que pueden resultar inapropiadas para audiencias infantiles o adolescentes. También aborda temas sensibles relacionados con explotación laboral, discriminación racial y relaciones de poder entre adultos y jóvenes, elementos que explican su clasificación para mayores de 16 años en varios países.

Los secretos que ocultamos critica las desigualdades de clase en Europa. Foto: Courtesy of Netflix

El éxito de esta producción confirma el creciente interés global por el thriller escandinavo, un género que desde hace años se caracteriza por explorar los lados más oscuros de sociedades aparentemente ejemplares. En esta ocasión, la fórmula vuelve a funcionar: pocos capítulos, tensión constante y una historia incómoda que deja al espectador cuestionándose cuánto pueden esconder las familias que parecen perfectas desde afuera.

Con apenas seis episodios, la serie danesa ha logrado convertirse en una de las sorpresas del catálogo de Netflix y consolidarse como una de las producciones europeas más comentadas.