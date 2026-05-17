Qué ver en Netflix y Max este domingo 17 de mayo: estrenos imperdibles y producciones que están dando de qué hablar

Las plataformas de streaming renovaron su catálogo durante la tercera semana de mayo y varias producciones ya comenzaron a captar la atención de sus suscriptores. Tanto Netflix como Max apostaron por estrenos de series, películas y documentales que se perfilan entre los contenidos más comentados del fin de semana.

En Netflix, uno de los lanzamientos más recientes que dio mucho de qué hablar fue el combate entre Ronda Rousey y Gina Carano, que encabezó la cartelera de artes marciales mixtas de Most Valuable Promotions y tuvo transmisión global a través de la plataforma.

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Por otro lado, se encuentra la segunda temporada de la serie Berlín y la dama del armiño, que llegó al catálogo el pasado 15 de mayo retomando la historia del popular personaje interpretado por Pedro Alonso, quien esta vez lidera un nuevo golpe ambientado en Sevilla.

La producción combina acción, suspenso y drama, elementos que convirtieron a la franquicia de La casa de papel en uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix.

Otro de los títulos que aparece entre las recomendaciones es Devil May Cry, cuya nueva temporada llegó recientemente al catálogo. La adaptación animada basada en el famoso videojuego volvió con más escenas de acción y enfrentamientos sobrenaturales, convirtiéndose rápidamente en una de las producciones más vistas de los últimos días.

A la lista se suman Némesis y Los SUPERfrikis, dos series que buscan atraer a diferentes públicos con historias de misterio, humor y aventuras, las cuales se estrenaron entre el pasado 14 y 15 de mayo, respectivamente.

Por su parte, Max ha captado la atención de los usuarios con producciones como Cumbres Borrascosas, una película protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, donde encarnan a Cathy y Heathcliff, una pareja marcada por una pasión prohibida que se transforma en un viaje absorbente de deseo y locura.

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También se encuentra Teléfono Negro 2, una secuela de terror se sitúa en 1982, cuando Gwen, hermana de Finn Blake, comienza a tener visiones sobre el asesinato de tres jóvenes en un campamento de 1957.

Para los amantes del terror, se suma el título Terrifier 3: Payaso Siniestro con Art, el payaso que planea sembrar un enorme susto en el condado de Miles durante la Nochebuena, cinco años después de los hechos de Halloween, cuando Sienna y Jonathan intentan rehacer sus vidas.

Estas son apenas algunas opciones que ofrecen los catálogos de ambas plataformas, ya que la lista es aún más amplia y variada. ¿Preparado para la maratón de este domingo?