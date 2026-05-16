Los puentes festivos se convirtieron en el escenario perfecto para realizar distintas maratones en las principales plataformas de streaming, donde hay propuestas únicas en todos los géneros y formatos.

La absorbente serie de Netflix que con 98 millones de visualizaciones ‘rompe’ los récords de la plataforma

Las familias, amigos y conocidos pueden reunirse a lo largo de este fin de semana, consumiendo documentales, series y películas que llegan a espacios como Netflix, HBO Max, Disney + y Apple TV.

Con la llegada de un nuevo mes, hay ideas de todo tipo aterrizando en la parrilla de contenidos, buscando captar las miradas de los espectadores con historias nuevas, secuelas y proyectos anunciados en el pasado.

La variada gama de títulos en el servicio de streaming da más opciones, lejos de los estrenos que hay en la actualidad. El actual top 3 de Netflix se basa en Hombre en llamas, Perfil falso y Un amor que no se agota.

El estreno que destaca en Colombia es:

Ronda Rousey vs. Gina Carano (16 de mayo)

El combate entre Ronda Rousey y Gina Carano encabeza un evento triple estelar de Most Valuable Promotions MMA repleto de estrellas, junto con Nate Diaz contra Mike Perry y Francis Ngannou contra Phillips Lins.

Otros estrenos en Netflix

Fútbol en familia: estreno de la temporada

Querido Hongrang: estreno de la temporada

Legado: estreno de la temporada

HBO Max

En cuanto a HBO Max, el top de lo más visto se basa en: Euphoria, Un show más: Las cintas perdidas, Hombre a medias, Yabani: corazón salvaje y La niña.

Euphoria 3 Foto: HBO Max - Montaje SEMANA

Disney+

Freddie Flintoff: El milagro de sobrevivir: estreno el 16 de mayo

Matteo Lane. The Al Dente Special: estreno el 16 de mayo

Apple TV+

Matabot: estreno de la temporada el 16 de mayo

Deaf President Now!: estreno el 16 de mayo