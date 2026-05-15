La absorbente serie de Netflix que con 98 millones de visualizaciones ‘rompe’ los récords de la plataforma

Él y ella se convirtió en una de las producciones más comentadas de Netflix, logrando posicionarse dentro del top 10 de contenidos más vistos en distintos países. La miniserie, que mezcla drama, tensión psicológica y conflictos emocionales, atrapó rápidamente a la audiencia gracias a una historia intensa que explora los límites de las relaciones humanas y las consecuencias de los secretos dentro de una pareja.

Netflix paraliza a su audiencia con miniserie basada en oscuro caso de la vida real; de lo más visto para ver en la semana

La producción desarrolla una trama marcada por la manipulación, las apariencias y las emociones contenidas. Desde sus primeros episodios, la historia presenta a dos protagonistas que parecen llevar una vida estable y equilibrada; sin embargo, poco a poco comienzan a revelarse situaciones ocultas que transforman por completo la percepción del espectador sobre cada personaje protagonista.

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los usuarios de redes sociales es la forma en que la serie construye el suspenso sin recurrir a grandes excesos.

Él y ella Foto: Netflix

La narrativa se enfoca en las tensiones psicológicas, los diálogos cargados de significado y los giros inesperados que aparecen conforme avanzan los capítulos. Precisamente, esa combinación fue la que impulsó a miles de personas a recomendarla y comentar teorías en plataformas digitales.

Además del impacto que ha tenido en visualizaciones, donde ya superó los 98 millones, Él y ella también recibió elogios por el trabajo actoral y por la manera en que aborda temas relacionados con la confianza, las mentiras y las relaciones sentimentales. La miniserie mantiene un ritmo ágil y una atmósfera inquietante que logra sostener el interés hasta el final, cuando se dan giros inesperados.

Con pocos episodios y una historia que puede verse en poco tiempo, la producción se perfila como una de las apuestas más fuertes del catálogo reciente de Netflix, especialmente para quienes disfrutan de dramas cargados de tensión y misterio.