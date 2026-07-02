Mejores películas de Netflix: 10 joyas cinematográficas para ver en julio 2026

Durante julio de 2026, Netflix mantiene un amplio catálogo de películas que reúne desde producciones premiadas por la crítica hasta títulos que se han convertido en los favoritos del público. La plataforma continúa renovando su oferta mes a mes, por lo que siempre hay opciones para quienes buscan descubrir una historia diferente o volver a disfrutar de grandes clásicos del cine.

58 millones de personas la han visto en 11 días: la nueva miniserie de Netflix que paraliza al mundo

Estas son las 10 películas que actualmente se posicionan entre las miles de personas que pagan la suscripción a la plataforma de streaming en Colombia:

Mensajes de voz para Isabelle (2026)

Una joven acostumbra a enviar mensajes de voz a su hermana fallecida como una forma de mantener vivo su recuerdo. Sin embargo, esas grabaciones terminan por accidente en el teléfono de un desconocido, quien desarrolla un profundo vínculo.

Hermanito (2026)

La rutina de un exitoso y reservado agente inmobiliario cambia por completo con la inesperada llegada de un carismático y desordenado “hermanito”, cuya personalidad pondrá de cabeza su vida.

La asesina (2024)

Después de negarse a cumplir una misión, una experimentada asesina a sueldo pasa de ser cazadora a convertirse en el objetivo de quienes antes eran sus aliados. Mientras intenta sobrevivir y enfrentar los fantasmas de su pasado, su camino se cruza con el de un persistente policía que sigue de cerca su rastro.

Resistencia (2023)

En medio de una guerra entre la humanidad y la inteligencia artificial, un soldado marcado por la pérdida recibe la misión de eliminar un arma capaz de cambiar el rumbo del conflicto. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que ese supuesto objetivo es, en realidad, una niña androide.

La trampa del asesino (2007)

Un asesino a sueldo que había dejado atrás su vida criminal acepta una última misión antes de retirarse definitivamente. Sin embargo, cuando el plan toma un rumbo inesperado, deberá confiar en la ayuda de una adolescente huérfana para intentar sobrevivir y completar su objetivo.

Intercambiados (2026)

Un inesperado intercambio de cuerpos cambia por completo la vida de una pequeña criatura del bosque y un imponente ave. Obligados a adaptarse a su nueva realidad, ambos deberán trabajar juntos para superar los desafíos de una aventura llena de acción, humor y descubrimientos.

Spider-Man: A través del Spider-Verso (2023)

Miles Morales deberá enfrentarse al poderoso villano conocido como La Mancha, mientras recorre múltiples universos y se encuentra con distintas versiones del icónico superhéroe.

Guerra Mundial Z (2013)

La propagación de una pandemia de zombis pone al mundo al borde del colapso. Ante la crisis, un exinvestigador de las Naciones Unidas emprende una peligrosa misión internacional para encontrar el origen de la infección y descubrir una forma de detenerla antes de que sea demasiado tarde.

Vacaciones (2015)

Rusty Griswold decide sorprender a su esposa e hijos con un viaje por carretera hacia un famoso parque de diversiones, con la esperanza de fortalecer los lazos familiares. Sin embargo, el recorrido pronto se convierte en una cadena de situaciones inesperadas, accidentes y momentos tan caóticos como divertidos.

Turbo (2013)

Turbo es un caracol apasionado por la velocidad que sueña con competir junto a los mejores pilotos del mundo. Tras un inesperado accidente que cambia por completo sus habilidades, tendrá la oportunidad de demostrar que, con determinación, incluso los sueños más improbables pueden hacerse realidad.