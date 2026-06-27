Netflix confirmó los estrenos que llegarán a su catálogo durante julio de 2026.

El mes estará marcado por el regreso de franquicias como Enola Holmes, el esperado desenlace de Heartstopper y la incorporación de nuevas producciones originales, además de reconocidas películas de Hollywood.

Las series y películas que llegan a Netflix en julio de 2026

Julio será uno de los meses con mayor movimiento para Netflix en lo que va del año.

La plataforma no solo estrenará nuevas producciones originales, sino que también sumará películas que ya tuvieron éxito en los cines y nuevas temporadas de series que cuentan con una sólida base de seguidores.

De acuerdo con la programación publicada por Netflix para distintos mercados y recopilada por medios especializados como Sortiraparis, durante el mes llegarán dramas, comedias, thrillers, anime, documentales, producciones europeas, asiáticas y latinoamericanas.

Enola Holmes 3

Uno de los lanzamientos más importantes será Enola Holmes 3, disponible desde el 1 de julio.

Millie Bobby Brown vuelve a interpretar a la joven detective creada por Nancy Springer, mientras Henry Cavill regresa como Sherlock Holmes.

En esta ocasión, Enola viaja hasta Malta, donde una investigación termina convirtiéndose en uno de los casos más complejos de su carrera.

Es una mezcla de misterio, acción y conflictos personales.

La tercera entrega está dirigida por Philip Barantini, quien toma el relevo de Harry Bradbeer al frente de la franquicia.

El estreno de esta película es considerado uno de los más importantes del verano para Netflix y forma parte de la apuesta del servicio por fortalecer sus grandes franquicias originales.

Heartstopper forever

Otra de las producciones que más expectativa genera es Heartstopper Forever, que se estrenará el 17 de julio.

En lugar de una cuarta temporada, Netflix decidió cerrar la historia de Nick y Charlie con una película que adaptará el sexto volumen de la novela gráfica escrita por Alice Oseman.

La producción mostrará a los protagonistas enfrentando una nueva etapa de sus vidas mientras intentan mantener su relación ante los cambios que trae el final de la escuela y el inicio de la vida adulta.

Kit Connor y Joe Locke regresan en los papeles principales y también participan como productores ejecutivos del proyecto.

La pequeña casa de la pradera

Entre las novedades también aparece La pequeña casa en la pradera, la nueva adaptación de Netflix inspirada en la histórica serie basada en las novelas de Laura Ingalls Wilder.

La producción llegará el 9 de julio y representa una de las grandes apuestas familiares de la plataforma para este año.

Series y anime amplían el catálogo

Netflix también reforzará su catálogo asiático con varias producciones originales.

Entre ellas sobresale Thunder 3, un anime japonés de ciencia ficción que llegará el 8 de julio, así como Human Vapor, un thriller japonés que mezcla elementos de crimen y fantasía.

Producciones internacionales amplían la oferta

Ese mismo día también debutará No tengo miedo, adaptación mexicana de la reconocida novela italiana Io non ho paura.

También encontrará títulos como 23.000 vidas, drama alemán inspirado en la historia real de la organización humanitaria Jugend Rettet.

De igual manera podrá disfrutar de El Palacio del Este, un drama surcoreano con elementos de terror ambientado en un antiguo palacio real.

Documentales protagoniostas

Los documentales ocuparán un lugar importante dentro de la programación del mes.

Uno de los más destacados será Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, producción que reconstruye el secuestro y asesinato del concejal español a manos de ETA, un hecho que marcó profundamente la historia reciente de España.