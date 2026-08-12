Jorge Celedón habilita punto de acopio en Bogotá para damnificados por el reciente terremoto en Colombia

El artista de música vallenata Jorge Celedón anunció, a través de sus canales oficiales, la habilitación de un punto de recolección de donaciones en Bogotá para atender a las comunidades afectadas por el reciente evento telúrico registrado en el territorio nacional. La iniciativa busca acopiar insumos de primera necesidad, medicamentos y elementos de protección personal que serán trasladados a las zonas de emergencia.

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A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el intérprete confirmó la disposición de las instalaciones de su establecimiento comercial para centralizar los aportes de los ciudadanos que deseen sumarse a la jornada de solidaridad.

De acuerdo con las declaraciones del cantante, la recolección de elementos se llevará a cabo en el local comercial de su marca ¡Ay Ombe! Coffee, ubicado en el Centro Comercial Mallplaza NQS, sobre la avenida carrera 30, en Bogotá. El espacio operará en jornada continua de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los siete días de la semana.

“Esta vida nos necesita juntos (...) en el Centro Comercial Mallplaza de Bogotá tenemos un centro de acopio en mi tienda, donde puedes acercarte y hacer tus donaciones. Ponte la mano en el corazón, es urgente”, expresó el artista en su pronunciamiento digital.

Según el listado publicado por la organización del artista, se solicitan de manera prioritaria los siguientes elementos:

Población infantil: Ropa en buen estado, calzado, pañales desechables y cremas antipañalitis.

Ropa en buen estado, calzado, pañales desechables y cremas antipañalitis. Gestantes y adultos: Indumentaria para adulto, termos, hervidores de agua y kits de higiene personal.

Indumentaria para adulto, termos, hervidores de agua y kits de higiene personal. Adultos mayores: Pañales para adulto, medidores de glucosa (glucómetros), insumos dermatológicos y medicamentos para el control de la hipertensión arterial (amlodipino y losartán).

Pañales para adulto, medidores de glucosa (glucómetros), insumos dermatológicos y medicamentos para el control de la hipertensión arterial (amlodipino y losartán). Personas con discapacidad: Ayudas técnicas como muletas y sillas de ruedas, además de pañales talla L y medicamentos neurológicos o psiquiátricos.

Ayudas técnicas como muletas y sillas de ruedas, además de pañales talla L y medicamentos neurológicos o psiquiátricos. Elementos de emergencia general: Agua embotellada, alimentos no perecederos, cobijas, botiquines de primeros auxilios y alimento para animales de compañía.

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Jorge Celedón, quien ha ganado múltiples premios Grammy Latino y es reconocido como exponente de la música folclórica colombiana, ha participado previamente en campañas de carácter social y solidario en el país. En esta ocasión, la convocatoria busca promover la movilización ciudadana desde Bogotá para complementar las acciones de asistencia técnica y humanitaria que adelantan los organismos de rescate en la zona afectada.

Hasta el momento, la logística informada por el equipo del cantante señala que los insumos recolectados serán transportados directamente a las zonas con mayor nivel de afectación. Se espera que en las próximas horas se emitan nuevos reportes sobre el avance de la recolección y la coordinación del traslado de los bienes con las autoridades locales y los cuerpos de socorro.