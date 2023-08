“Faltaron los saludos”: gringo se volvió ‘viral’ por interpretar en inglés famosas canciones de vallenato

Sobrero vueltiao puesto y oso en mano, el gringo cantó en inglés el inconfundible coro que dice: “Si me llegó a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla”.

View this post on Instagram

También llamó la atención de Gary, el gringo para complacer a sus seguidores con sus exigencias musicales. Como uno de ellos, apoyado por miles de usuarios, le pidió cantar El santo cachón , no dudó en grabar cantando su versión de “que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón, mira mi cara, ve, yo soy un hombre, y no hay que andar repartiendo perdón”.

Jean Carlos Centeno contó cómo se enteró de que fue adoptado

Jean Carlos Centeno, una de las voces más recordadas del Binomio de Oro, en especial por clásicos como Me vas a extrañar , contó que no todo en su vida ha sido color rosa, como se puede llegar a creer, y que de las comodidades que hoy tiene gracias a su talento, antes había poco o nada.

“Estoy muy agradecido con ella porque me trajo a la vida. No me dejó en un canasto en la puerta de un convento. Me dejó en los brazos de su familia y eso se lo voy a agradecer toda la vida”, contó cuando fue preguntado por la relación con su madre.