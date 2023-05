Jean Carlos centeno soltó confesión y reveló cómo descubrió que fue adoptado

Jean Carlos Centeno, una de las voces más recordadas del Binomio de Oro, en especial por los clásicos que cantó junto a Jorge Celedón, como Olvídala, contó que no todo en su vida ha sido color rosa, como se puede llegar a creer, y que de las comodidades que hoy tiene gracias a su talento, antes había poco o nada.

Fue debido a las dificultades económicas que padeció su madre biológica, Nidia María Gómez, que decidió darlo en adopción cuando tenía solo tres meses de edad. Quien lo adoptó, no en Venezuela, sino en Colombia, fue una tía de su padre, quien hizo las veces de mamá.

Solo a los 20 años, Jean Carlos Centeno se enteró de que era adoptado y había nacido en el vecino país. Y solo seis años atrás conoció a su madre biológica, a quien hoy le pide que se mude a Valledupar para tenerla cerca, como comentó en el programa La Red, de Caracol Televisión.

Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina. - Foto: Instagram @jeankcenteno

“Estoy muy agradecido con ella porque me trajo a la vida. No me dejó en un canasto en la puerta de un convento. Me dejó en los brazos de su familia y eso se lo voy a agradecer toda la vida”, contó cuando fue preguntado por la relación con su madre.

Jean Carlos Centeno agregó que tiene una buena relación con su hermano, el otro hijo de Nidia María Gómez, a quien le ha pedido que haga lo posible para mudarse con su mamá y que él pueda estar pendiente de ambos.

“Tengo a mi madre biológica viva, le he pedido en ocasiones a mi hermano que organicemos algo para ella, para que se mude a mi ciudad, para que yo pueda alquilar un apartamento o una casa cómoda para que esté con mi hermano, que vive en Cúcuta. Quiero que viva en Valledupar, donde yo resido para tener más cerca a mi madre, aunque siempre estuvo lejos”, agregó.

Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón. - Foto: Instagram @jeankcenteno

En cuanto a su papá, relató que no se dedicó a la música, como él, sino al balompié, aunque hoy poco sabe de él.

“Mi padre vive en Venezuela, él siempre fue un buen portero jugando fútbol. No lo fue, pero pudo haber sido profesional. Es un buen padre y para mí que fue un buen esposo, aunque no conviví muchos años con él. Perdimos contacto, no porque estemos bravos sino porque dejamos de hablar, pero sé dónde está”, dijo en La Red.

Detalles de la adopción de Jean Carlos Centeno

Tiempo atrás, en el programa Yo, José Gabriel, de RCN, Jean Carlos Centeno brindó detalles de su adopción y de cómo se enteró de la verdad.

“A los tres meses me trajeron a Colombia y me adoptaron, solo hasta los 20 años estuve totalmente seguro de que había nacido en otro país, donde tenía otro nombre, como apodo de mi padre, otro registro, pero ya yo estaba en Colombia y no iba a renunciar nunca a mi nacionalidad colombiana”, rememoró.

Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno incluso han cantado junto a Karol G, en Bogotá. - Foto: Instagram @jorgitoceledon @jeankcenteno

“Cuando yo confirmo que nací allá, empecé a buscar los papeles a ver si era cierto, y efectivamente sí era cierto, pero yo no voy a renunciar a mi nacionalidad colombiana no lo iba a hacer, no lo he hecho, y si pudiera decir mil veces que me siento orgulloso de haber creído y haber nacido aquí en Colombia pues lo diría porque yo creía haber nacido aquí y fue aquí donde me crie. Considero que soy colombiano, aunque para muchos no lo sea”, agregó.

Centeno además explicó por qué, cree, su madre no le contó la verdad de su adopción cuando él era pequeño.

“Mi madre en ninguna ocasión me contó toda la verdad, o sea mi madre adoptiva, porque de pronto tenía el temor de que yo me fuera. De hecho, mi madre biológica llegó a Villanueva con la intención de volver, de llevarme con ella, yo tenía casi veinte y pico, ya ni por la oreja me llevaba”, dijo.