Dani Duke se destapó sobre las sospechas de una ruptura con La Liendra

A sus 29 años, también Daniela Duque, más conocida en redes como Dani Duke, se ha posicionado como una de las influencers más reconocidas del país con la ayuda del reconocimiento que tiene su actual pareja Mauricio Gómez, uno de los influenciadores que más factura en Colombia, que pasó, presuntamente, de la pobreza absoluta a la riqueza y la fama.

La Liendra y Dani Duke se quejan de las nuevas políticas de Instagram - Foto: Cuenta de Instagram @la_liendraa

La pareja se conoció en el año 2018 en un viaje de varios creadores de contenido en Cartagena. Después de eso, se vieron en algunas oportunidades, pero ambos tenían sus parejas. Al pasar el tiempo, cada uno terminó sus relaciones y decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Desde ese momento, ambos han trabajado por cumplir sus sueños, crear empresa, seguir posicionándose como los mejores, facturando y disfrutando de la vida haciendo lo que más les gusta hacer: viajar.

Últimamente, los seguidores de esta paisa se han percatado de que ha estado bastante alejada de redes sociales, o pues no está tan activa subiendo historias o post en formato de video o de foto, como normalmente suele hacerlo. Cabe resaltar que Dani Duke suele poner tips de maquillaje, dinámicas de preguntas y respuestas, y también contar qué hace en su día a día.

Por lo anterior, desde hace unas semanas, varios internautas se han encargado de preguntarle continuamente qué es lo que está sucediendo en su vida, sobre todo porque además de no estar tan presente como siempre, han percibido una palpable ausencia de su pareja sentimental, La Liendra.

Ante los interrogantes de cientos de seguidores que sospechaban sobre una posible ruptura entre la pareja, la creadora de contenido decidió romper el silencio y aclarar los rumores a través de sus redes sociales.

“Yo creo que de verdad tenemos que usar el cerebro que Dios nos dio y usarlo, y entender que no todo lo que vemos en este aparatico es la realidad o la totalidad de lo que pasa en una persona”, empezó diciendo Duke.

“Ustedes sí lo han notado. No es que estoy alejada de Mauricio, sino que no estoy publicando tanto con mi novio. De hecho, no es que no publique tanto con él, sino que no estoy publicando, en general, tanto mi vida”, sentenció la joven ante tantas preguntas de su audiencia y de los medios de comunicación.

Además, sostuvo que está pasando por una etapa de amor y odio con las redes sociales, ya que no se siente tan motivada a compartir cosas íntimas de su vida, “si yo no quiero hacer algo, no lo hago. Jamás hago las cosas por obligación”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se difunden rumores de una presunta ruptura entre los creadores de contenido digital, pues hace dos años, cuando una página filtró un video íntimo, supuestamente empezaron a tener una crisis que los afectó individualmente y como pareja, lo que, según los rumores, los había llevado a terminar su relación.

La Liendra y Dani Duke ya no son tan activos en redes sociales - Foto: @la_liendraa

Igualmente, la también experta en maquillaje dio más detalles del por qué no ha estado haciendo publicaciones tan constantes como antes, argumentando que no ha sentido la motivación de siempre y que además no se ha estado sintiendo igual de cómoda frente a las cámaras.

“Amo crear contenido. Estoy creando mucho contenido y no estoy publicando todo lo que creo porque no me estoy sintiendo tan cómoda o tan motivada a compartir cosas mías o de mi vida”, aseguró Duke.

Además, la también empresaria de su propia línea de skincare ha sido bastante enfática en que levantarse cada día y pensar en un objetivo, en un tema y en el formato no es para nada fácil y que pese a que tiene un gran equipo de trabajo que siempre la está respaldando, también puede llegar a tener días buenos y días malos como cualquier otra persona.

En cuanto a las críticas que recibe a diario por medio de DM o de comentarios, Daniela afirma que ya se ha acostumbrado a eso, que nunca cambiará y que por tanto lo que hace ese hate es brindarle más seguridad y fuerza.