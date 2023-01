La Liendra recibió comentarios negativos por hacer llorar a Dani Duke por su “fobia”

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, se ha consolidado como uno de los influenciadores y generadores de contenido más importantes y mencionados en Colombia, debido a los videos que comparte, pero también gracias a las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Su actual pareja es la también reconocida influenciadora a nivel nacional, Daniela Duque, más conocida como Dani Duke. Esta vez, a través de sus redes sociales, la pareja volvió a estar en el centro de atención debido a una broma que buscaba hacerle Dani a La Liendra, pero que, según imágenes, no le salió nada bien y terminó llorando.

La Liendra y Dani Duke - Foto: Instagram @la_liendraa

Los usuarios han criticado la forma de reaccionar del influenciador por la poca empatía que tuvo con su pareja, al esconderse en el armario de la habitación de un hotel en donde estaban hospedados, a propósito de su invitación a los Premios Esland, en México.

Tal y como se puede observar en la grabación subida a sus historias de Instagram, la joven quiso darle un susto a La Liendra, pero al final quien terminó asustada fue ella, pues quedó atrapada dentro del armario, algo que le causó mucha gracia a Mauricio.

Ante la broma fallida, Dani Duke se mostró muy molesta e incluso al final terminó pidiéndole ayuda a su pareja para salir del armario, algo que él le negó por completo.

“Disque asustarme, escondiéndose y quedó fue encerrada... Yo le dije a usted que se metiera ahí... No sé, bebé, usted se metió ahí, usted sola se sale”, señaló el influencer entre risas mientras grababa la forma en la que su novia intentaba escapar.

Frente los varios intentos de salir del clóset, la joven terminó desesperada y en llanto porque, según ella, es claustrofóbica. Después, su pareja soltó una carcajada para luego regañarla: “siempre es así, quiere solucionar las cosas llorando”.

El influencer Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra. - Foto: Instagram @la_liendraa

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues la reacción que tuvo el influenciador con su pareja generó cierta controversia, por la falta de empatía que tuvo con ella, en especial en lo que se refiere a su fobia.

“Qué falta de empatía, la novia muerta de miedo con la claustrofobia y él lo que hace es reírse”, “Si así trata a la novia no quiero saber cómo trata a los demás” y “Qué se puede esperar de esa cabeza, burlándose de los demás”, fueron los mensajes que dejaron en la publicación que logró rescatar el perfil de @EnLaMovidaCol.

¿La Liendra se va de Colombia? El ‘influencer’ sembró la duda en sus seguidores

Una noticia que se ha venido gestando desde agosto del año pasado es la posibilidad de que Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, se vaya del país. Y aunque este joven no ha confirmado esta decisión, sí dio algunas pistas en sus redes sociales.

Mauricio Gómez calificó el Mundial de Qatar 2022 como "raro" - Foto: Instagram @la_liendraa

En unos de sus últimos videos, La Liendra resaltó que en sus viajes a otros países se había encontrado con un apoyo que no esperaba, y aunque indicó que en Colombia también recibía cariño, su sorpresa ver su gran fama en naciones latinoamericanas, según resaltó.

“Estoy tan feliz y tan sorprendido, parce a mí me aman, me aman en otros países, me aman, mi país me ama, me apoya, me quieren, pero cuando yo salgo del país a otros lugares, el amor es diferente”, afirmó el joven en su video, resaltando que no se esperaba tal recibimiento.

Agregó: “Cuando yo estuve en México, parce, a mí la gente en México me amaba, me pedían muchas fotos, yo me sorprendía mucho; cuando estuve en Punta Cana, demasiado, hasta mi novia decía: ‘¡Uy, mono es increíble cómo te conocen acá’, o sea me pedían fotos, me saludaba gente de allá en ese país”.

Mauricio aprovechó para resaltar un dicho común, “nadie es profeta en su tierra”, atribuido a un pasaje bíblico y que hace referencia a las bondades que se pueden encontrar fuera de su región natal. Recalcó que se sentía más valorado en otros países, muy a pesar del cariño que le daban sus connacionales. Estas fueron las declaraciones que dieron pie a los rumores sobre su posible salida del país, al menos, temporalmente.

“Ahorita acá en Panamá, me están parando mucho, o sea siento como si estuviera en Colombia, me piden demasiadas fotos, me reconocen y hay un dicho que dice ‘nadie es profeta en su propio pueblo’, a mí me aman en mi pueblo, yo salgo y es una locura, pero yo siento que en otros países me valoran y me quieren más”, fueron las palabras del joven.