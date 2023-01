¿Se pasó? La Liendra hizo comentario racista y usuarios piden que cancelen su cuenta

Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, es un influenciador y creador de contenido que acumula millones de seguidores en las redes sociales. Actualmente, el joven antioqueño sostiene una relación sentimental con la también figura pública, Dani Duke, y en las plataformas abundan recopilaciones de todo tipo, como un reciente chiste que realizó y por el que lo tachan de “racista”.

La Liendra tiene actualmente más de seis millones de seguidores en Instagram y, el colombiano comenzó a ser tendencia por un par de palabras que, aunque fueron broma, no a todos les pareció lo mismo.

En esta oportunidad, el influenciador y amante del fútbol se refirió al Holocausto, hecho que marcó la vida de millones de judíos durante la Segunda Guerra mundial, en el régimen de la Alemania nazi.

Entonces, lo que sucedió fue que La Liendra interactuó con los cibernautas mediantes historias de Instagram y habló sobre lo que él llamó como una “ronda de chistes negros”.

En referencia al momento histórico, el creador de contenido mencionó al Hitler y fue entonces cuando sus manifestaciones causaron furor en los usuarios de las redes sociales.

“Rondas de chistes negros. ¿Por qué se suicidó Hitler? Porque le llegó la factura del gas jajaja, pues como él quemaba a la gente y ah, bueno, en fin, ya entendieron”, expresó el joven antioqueño.

De inmediato, en recopilaciones de perfiles de chisme y farándula, los internautas se pronunciaron al respecto con diversos comentarios, como: “La ignorancia es atrevida”; “Sus seguidores son iguales a él y, seguramente, le pusieron muchos emojis riendo sin parar...”; “El lío no es el chiste, lo malo es que eso pasa cuando dicen que estudiar no vale la pena”; “Dejen de seguirlo y así no factura, pasa hambre y es cuando le va a tocar trabajar por no vivir de personas que todo se lo celebran”, se lee en el Instagram de Lachismosanews.

Pese a que para muchos tan solo se trata de creación de contenido ligada al entretenimiento público, hay piezas audiovisuales de diversos personajes que suelen ser blanco de críticas por la “incongruencia” y “falta de saber” que denuncian los mismos internautas.

A continuación, el comentario, a modo de chiste, que compartió La Liendra, pero no fue recibido del todo bien en las redes:

El incómodo momento que le hizo pasar a una trabajadora informal

Días atrás, el creador de contenido compartió con sus seguidores una dinámica de retos que llevo a cabo con uno de sus familiares, en medio de esto, la liendra terminó incomodando a su acompañante y a una comerciante informal que se encontraba en la calle.

¿Cuál fue el incómodo momento?

El acompañante de La Liendra fue identificado en el clip como el orejas, este debía cumplir con una penitencia que le pondría el generador de contenido. El reto que debía hacer el familiar de La Liendra era besar a cualquier persona que el creador de contenido eligiera esto sin derecho a cambio de reto, queja o replica.

En la calle, La Liendra identificó a una trabajadora informal que se encontraba sentada en una silla vendiendo la mercancía que tenía encima de una mesa. Posteriormente, el creador de contenido le ofreció 50 mil pesos a la señora si se besaba con su acompañante; en medio de esto, la mujer se sintió bastante incómoda ante la propuesta e incluso trató de rechazar el ofrecimiento. Ante el rechazo de la vendedora, La Liendra le ofreció una cantidad más elevada 80 mil pesos.

Pese a su incomodidad, la mujer accedió a recibir el dinero y se dio un corto beso con el familiar de La Liendra. Todo quedo registrado en las historias del influenciador.