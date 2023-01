“Que pena interrumpir, estamos al aire”: Carlos Calero a Marbelle tras ‘show’ en plena tarima

El programa ‘La Descarga’ del Caracol Televisión cada vez cautiva más a los televidentes por el talento de cada de los participantes en este reality de canto, donde los jurados también terminan siendo protagonistas.

En un reciente capítulo del programa, tanto los jurados, como participantes y hasta el público, fueron testigos de un curioso momento cargado de emoción entre Marbelle y su pupilo Mel García, mientras ambos estaban en tarima interpretando el tema musical ‘Entra en mi vida’.

De un momento a otro, la jurado y el participante de ‘La Descarga’ quedaron con sus rostros muy cerca, lo anterior como parte de la puesta en escena de la interpretación musical, algo que sin duda llamó la atención de los televidentes y presentes en el lugar.

Marbelle en el reality de 'La descarga' - Foto: Instagram

Fue en ese momento en que el presentador del programa Carlos Calero reaccionó para cortar aquel momento entre Marbelle y su pupilo Mel García.

“Que pena interrumpir, estamos al aire”, dijo Calero con la intención de frenar en ese momento el ‘show’ del equipo de la actriz y cantante, quien reconoció que estaba “asustada”.

Marbelle junto a su pupilo Mel García. - Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube: La Descarga Reality

“La idea con la canción era esto también (...) era seguir experimentando, seguir sacándolo a él de su comodidad y creo que estas canciones están haciendo mella en él y también que se exhibiera un poco más, que perdiera un poco el miedo a tocarme. Lo hablamos en el ensayo y le decía, con confianza, abrázame y la que se puso nerviosa fui yo”, contó Marbelle.

A continuación, Marbelle y Mel García mientras interpretaban la canción:

Pipe Bueno le dio tremenda sorpresa a Marbelle en ‘La descarga’

En las pantallas de televisión se pudo observar que a la intérprete de ‘Adicta al dolor’ le llegó una grata serenata, pero, en un principio, ella no entendió nada. Ese día, el pasado 19 de enero, la intérprete de Collar de perlas finas estuvo de cumpleaños.

Sin embargo, luego de unas cuantas notas musicales se escuchó que el mariachi principal era su colega Pipe Bueno, así que Ramírez se emocionó de inmediato.

La razón por la que el compañero sentimental de la influenciadora Luisa Fernanda W llegó hasta La descarga fue para dedicarle unas cuantas canciones a Marbelle por el motivo de su reciente cumpleaños. “Feliz cumpleaños, mi Marbelle”, dijo el caleño y la líder de la tecnocarrilera lo abrazó en el escenario.

Asimismo, Bueno dio otras palabras por el trabajo de su colega en la competencia musical: “Yo no sé cómo haces tú, porque, por mí, todos serían los elegidos de la semana... Mi Marbelle, mi amor, tú sabes que te quiero mucho. Venía a darte esta sorpresa, que cumplas muchos años más”.

La dupla de artistas tienen una canción llamada 'Pa todo el año' - Foto: YouTube: Marbelle

Por su parte, la artista vallecaucana atendió y respondió las palabras de Bueno: “Quiero decirte que me siento muy feliz de que seas uno de los referentes de los participantes. Gracias, papi”.

En la misma línea, le dijo a los concursantes de la citada propuesta televisiva: “Mis amores, no me los esperaba que todas estas caras estuvieran cantando mi cumpleaños hoy porque, la verdad, no pensé estar aquí, y estoy aquí por ustedes... No ha sido fácil, pero aquí estoy para poner el pecho”, expresó la exponente del género popular en Colombia.