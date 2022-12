“Ese fue mi sueño”: Marbelle recuerda cómo fue su debut musical en ‘Sábados felices’

La cantante de tecnocarrilera Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbelle, definitivamente ha sido una de las artistas más sonadas del 2022. Su llegada al reality musical La descarga, nuevo proyecto de Caracol Televisión, donde tomó el lugar de una de las mentoras, ha logrado cautivar a miles de seguidores.

Meses atrás, se había hablado sobre el debut musical de Marbelle en el programa de entretenimiento Sábados felices. Aunque para ese momento no se conocieron pruebas de ello.

Pues bien, en la emisión del sábado 17 de diciembre de 2022, el show se vistió de gala y durante la celebración tuvieron varios invitados, entre ellos dos jurados del reality musical La Descarga, Marbelle y Gusi, quienes fueron los encargados de dar a conocer el nombre del mejor humorista de la temporada, no solo por su puesta en escena sino también por su creatividad.

La artista de tecnocarrilera aprovechó para agradecer la invitación y recordar sus inicios en la música con tan solo once años de edad, pues fue allí, precisamente, en donde se le permitió darse a conocer y crecer en los escenarios. “Aprovechando toda esta celebración y emoción, quiero decir que, en este escenario, fue la primera vez donde salí a nivel nacional a mis once años. (...) Gracias a mi madre, gracias a Alonso que me dio esta primera oportunidad. Volver a este escenario, volver a cantar aquí, me lleva a mis once años, a ese sueño y a agradecerles por toda una vida, por estar ahí, por ser constantes, perseverantes. (...) Gracias porque este fue mi Descarga”.

Aunque hace varios años, gracias a la novela que contaba la historia de vida de la vallecaucana, se conocieron detalles desconocidos de su vida personal. Incluso, la encargada de interpretar la etapa más joven de Marbelle fue su propia hija, Rafaella Chávez.

Marbelle confesó que pensó en dejar su carrera

De acuerdo con lo que quedó registrado en la misma entrevista con La Red, Marbelle confesó que su trabajo musical siempre ha estado ligado con su vida personal y emocional, por lo que existen huecos en su trayectoria profesional.

La cantante se sinceró y mencionó que llegó a perder proyectos por el alboroto interno que atravesó en relaciones y vínculos afectivos.

“Porque mi carrera siempre ha estado conectada con mi corazón y con lo que va pasando en mi vida. Y aparte de todo el tema de mánager y de contratos, más todo lo que hay detrás, mi vida emocional ha tenido cambios y, en algún momento, cuando me separé, tenía un disco casi listo para lanzar, pero ese disco se perdió en esa separación”, dijo.

No obstante, fue clara en que existen situaciones que la marcaron internamente, por lo que llegó a pensar en dejar la música y alejarse por completo de la industria. “En resumen, simplemente mi vida estaba conectada con cada momento de mi carrera, y cuando esto pasó tuve ese gran bache desde la canción de Karol hasta Pa’todo el año”, enfatizó.

Marbelle contó que Pipe Bueno fue el encargado de frenar esta decisión, ya que estuvo muy cerca de cerrar este capítulo en su vida.

“Pipe me dice: ‘Óyeme, me encantaría hacer una canción contigo’. Le digo: ‘Pipe, realmente no quiero volver a cantar. No quiero volver a cantar’. Muchas veces lo he considerado, incluso hasta hace poco también lo he considerado”, relató.

“Me dice Pipe: ‘¿Cómo así que no quieres cantar más? No, espera. Grabamos esta canción y de aquí en adelante puedes hacer lo que te dé la gana’”, agregó, abriéndole las puertas a Adicta al dolor, uno de sus éxitos más fuertes hasta el momento.