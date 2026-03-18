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Marbelle publicó inesperado y particular mensaje en medio de fecha importante: “No me olvidé de nadie”

La cantante recordó un momento especial en su vida, el cual le transformó por completo su realidad.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de marzo de 2026, 9:05 a. m.
Marbelle, cantante y artista colombiana.
Marbelle, cantante y artista colombiana. Foto: Canal Caracol - A otro nivel

Marbelle sigue posicionándose como una de las figuras que más debate genera en el entorno digital, consolidándose como una de las celebridades más controversiales en las redes sociales del país. En los últimos años, la artista ha expresado abiertamente sus posturas políticas, resaltando especialmente por las críticas que ha lanzado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Aunque su carrera musical la ha llevado a convertirse en una de las voces más reconocidas de Colombia, también ha captado la atención del público por las opiniones que comparte en su cuenta de X. Desde esta plataforma, suele publicar mensajes directos y contundentes que, en múltiples ocasiones, generan división entre los usuarios y provocan intensas discusiones en redes.

Sin embargo, en los últimas horas, la cantante volvió a ser tendencia tras compartir una publicación inesperada en su perfil oficial de Instagram, la cual desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores y quienes siguen de cerca su actividad digital.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la celebridad utilizó las historias de su perfil para compartir una publicación de una cuenta externa, la cual plasmaba un mensaje muy particular. Dichas palabras eran reflexión directa sobre una dinámica entre vínculos.

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Según se detalla, Marbelle reposteó una imagen en la que se lograba leer: “Yo no me olvidé de nadie. Sus teléfonos también funcionan”, haciendo referencia a esas personas que se quejaban de que no las buscaban o no les hablaban, pero no se daban cuenta que todo debía ser recíproco.

La celebridad soltó un mensaje inesperado en redes sociales.
La celebridad soltó un mensaje inesperado en redes sociales. Foto: Instagram @marbelle.oficial

Este comentario surgió de manera sorpresiva, por lo que muchos tomaron esto como una indirecta para alguna persona. A pesar de que no entregó detalles ni comentarios puntuales, surgieron interrogantes de si algo sucedía con sus relaciones personales.

No obstante, a través de estas historias, la cantante, que fue foco de miradas por declaraciones de su hija, recordó que en marzo cumplía 30 años de trayectoria, pues fue cuando lanzó Collar de perlas.

Un día como hoy... hace 30 años escuchaban por primera vez”, escribió, ubicando el clip.

Marbelle habló sobre su trayectoria.
Marbelle habló sobre su trayectoria. Foto: Instagram @marbelle.oficial