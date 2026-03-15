Así reaccionó Marbelle a inesperada propuesta para llegar al Senado de la República; dio particular respuesta

La cantante Marbelle continúa siendo una de las figuras que más conversación provoca en el ámbito digital, posicionándose como una de las celebridades más polémicas dentro de las redes sociales en Colombia. En los últimos tiempos, la artista ha manifestado, sin reservas, sus opiniones políticas, destacándose especialmente por las críticas que ha dirigido al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Margarita Rosa de Francisco reaccionó al nombramiento de Aida Quilcué como fórmula de Iván Cepeda: “Colombia lo sabrá”

Si bien su trayectoria musical la ha consolidado como una de las intérpretes más reconocidas del país, también ha logrado captar la atención del público por el contenido que comparte en su cuenta de X. A través de esta red social suele publicar comentarios directos y firmes que, en muchas ocasiones, generan opiniones divididas entre los usuarios y desatan intensos debates entre los internautas.

No obstante, en días recientes Marbelle volvió a convertirse en tema de conversación luego de compartir un post inesperado en su perfil oficial, el cual rápidamente generó todo tipo de reacciones entre quienes siguen de cerca su actividad en redes sociales.

Marbelle, cantante colombiana. Foto: Instagram @marbelle.oficial

De acuerdo con lo que se detalló, la cantante respondió a una interrogante que hizo un usuario en X, buscando saber cuándo sería el momento en el que ella probaría en la política dentro del Congreso de la República.

“¿Y para cuándo vamos por un puesto en el senado, querida Marbelle? Me encantaría verte debatir con el zurderio petrista”, escribió el hombre, proponiendo a la celebridad a que entrara en este escenario para apoyar a la derecha colombiana.

Marbelle, por su parte, no dijo ninguna palabra al respecto, pero sí respondió este comentario citándolo en su perfil. A diferencia de otras ocasiones, la intérprete de Adicta al dolor reaccionó con dos emojis, uno tapándose la boca en modo de risa, mientras que el otro era de un angelito.

Esto podría considerarse como una idea que no ha descartado la artista, teniendo en cuenta su constante actividad política en redes sociales, donde ataca a quienes apoyan al Pacto Histórico.