La ‘reina de la tecnocarrilera’ ha vuelto a sacudir el panorama digital en Colombia. En un nuevo episodio de su ya conocida rivalidad política con el Gobierno nacional, Marbelle celebró las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump, aprovechando para lanzar un dardo directo contra el mandatario Gustavo Petro.

La tensión entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño ha alcanzado un nuevo pico de intensidad. La controversia se originó tras las intervenciones del líder estadounidense respecto a la situación en Venezuela y su intención de capturar a Nicolás Maduro. En este contexto, Trump lanzó una advertencia que resonó con fuerza en Colombia: insinuó que el presidente Gustavo Petro podría enfrentar un destino similar debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Petro tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína (…) La están enviando a EE. UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, afirmó Trump, en declaraciones que rápidamente se viralizaron y generaron reacciones tanto a favor como en contra.

Sumado a que en las últimas horas afirmó: “tenemos un vecino muy enfermo, un vecino que está cerca de Venezuela. Dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y no lo va a hacer por mucho más tiempo”, además de sugerir expresamente que está considerando operaciones en Colombia.

Estas declaraciones no pasaron inadvertidas para la opinión pública y, mucho menos, para los detractores más visibles del Gobierno del “Cambio”.

Marbelle, quien ha mantenido una postura de oposición radical desde la campaña presidencial de 2022, utilizó su perfil oficial en la red social X para reaccionar. La intérprete de Adicta al dolor compartió una imagen del discurso de Trump y, con su característico estilo directo, arremetió contra Petro.

Lástima que el trasero es lo que más atrofiado tiene …🤣🤣🤣🤣

Sólo ruinas ! https://t.co/RA2LdeoJUg — MARBELLE (@Marbelle30) January 4, 2026

“Lástima que el trasero es lo que más atrofiado tiene… Solo ruinas”, escribió la artista. Con este comentario, la cantante no solo validó la postura del mandatario estadounidense, sino que utilizó un tono sarcástico para cuestionar la integridad y el estado actual de la gestión de Petro.

No es la primera vez que la cantante vallecaucana se convierte en tendencia por sus opiniones políticas. A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria, Marbelle ha pasado de los escenarios y la televisión (como jurado en La Descarga o participante de MasterChef) a ser una de las voces más críticas de la izquierda en Colombia.

La artista ha sido una “enérgica detractora” que no solo apunta al Presidente, sino también a sus seguidores y aliados. Esta postura le ha costado tanto críticas feroces como el respaldo de un sector de la población que se siente representado por su falta de “pelos en la lengua”.

La publicación de Marbelle generó una marea de reacciones en cuestión de minutos. Por un lado, sus seguidores aplaudieron su valentía por “decir las cosas como son”, mientras que los defensores del Gobierno calificaron sus palabras como una falta de respeto a la institución presidencial y un eco de narrativas externas.

Este nuevo cruce de declaraciones no es un hecho aislado, sino un síntoma de la profunda polarización que atraviesa el país. Mientras las redes sociales se convierten en el principal campo de batalla ideológico, figuras públicas como Marbelle encuentran en estas plataformas un canal directo para cuestionar la gestión gubernamental de los dirigentes politicos.