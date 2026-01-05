Video: Christian Nodal recibe un fuerte golpe de Ángela Aguilar y desata una ola de críticas contra la pareja

El 2026 ha comenzado con una nueva e intensa polémica para la pareja más mediática del regional mexicano. Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a ser tema de conversación luego de que se viralizara un video donde la joven cantante le propina una “cachetada” al intérprete del regional mexicano, generando un debate inmediato sobre la dinámica de su relación y el futuro de su compromiso.

Juez encargado del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores llevó caso de plagio contra Shakira. Esta es su historia

Todo surgió a partir de un video que la hija de Pepe Aguilar compartió en sus redes sociales para despedir un año que, según sus propias palabras, “la puso a prueba como ningún otro”. Sin embargo, lo que pretendía ser un momento de complicidad terminó bajo la lupa de los internautas.

En el clip, que ya circula de forma masiva en TikTok y X, se observa a la pareja participando en el conocido “reto de la tortilla”. Las imágenes muestran el instante preciso en el que Ángela golpea a Nodal con una tortilla en el rostro, una dinámica que suele realizarse entre risas, pero que en este caso provocó reacciones encontradas debido a la fuerza del impacto y el gesto de la cantante.

@deprimeramanoitv Ángela Aguilar se despide del 2025 compartiendo su recap del año 🥳 #DPMAlMomento ¡No te pierdas las mejores EXCLUSIVAS en #DePrimeraMano👌🏻 a las 3 PM por el 3.1 de @Imagen Televisión ! ♬ sonido original - De Primera Mano

Como es costumbre con cada movimiento de la pareja, la conversación digital se dividió drásticamente. Mientras una parte de los seguidores lo tomó como un juego inofensivo de pareja, otros criticaron duramente la actitud de la intérprete de Qué Agonía.

Los comentarios en las plataformas no fueron tibios. Frases como “Ángela mostrando que lo tiene bien controlado” y “Lo que debe costar aparentar” inundaron las publicaciones. No obstante, no todo fue negativo; un sector de sus fans defendió la química de los esposos, calificando el momento como “tierno” y “espontáneo”.

¿Se cancela la boda de 2026?

La gran pregunta que circula entre los usuarios es si este tipo de dinámicas refleja tensiones reales en la relación. Cabe recordar que, tras su boda civil, la pareja tiene previsto casarse por la iglesia en este 2026.

¿No sabe qué usar este nuevo año? La guía definitiva de las 5 tendencias que revolucionarán su clóset en 2026

Aunque no se ha confirmado una fecha exacta para el enlace religioso, se sabe que la ceremonia se llevaría a cabo en el estado de Zacatecas, específicamente en el rancho familiar El Soyate, un lugar de gran valor sentimental para la dinastía Aguilar. Hasta el momento, ni Ángela ni Christian han emitido declaraciones oficiales para calmar las aguas o explicar el contexto del video, manteniendo un silencio que solo alimenta las especulaciones.

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado marcada por la controversia desde su inicio, especialmente por la rapidez con la que se consolidó tras la ruptura de Nodal con la cantante argentina Cazzu.

Este nuevo episodio de la “cachetada” se suma a una lista de momentos donde la pareja parece luchar entre la búsqueda de la privacidad y la inevitable exposición mediática. Lo que queda claro es que, ya sea por un juego viral o por un desliz en cámara, Aguilar y Nodal siguen siendo protagonistas indiscutibles de la farándula actual.