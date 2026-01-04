El 2026 ha llegado para romper las reglas. Tras varias temporadas donde el “lujo silencioso” y la discreción absoluta fueron los reyes del clóset, el panorama actual da un giro de 180 grados. Este año, la moda no pide permiso; se impone con texturas audaces, colores vibrantes y un regreso triunfal al maximalismo, que invita a los amantes del estilo a arriesgarse como nunca antes.

1. El ascenso del ‘Lujo Ruidoso’: El adiós a la discreción

Si el 2023 fue el año de las prendas básicas y sin logos, el 2026 es el escenario del “Lujo Ruidoso”. La estética ochentera ha regresado con fuerza, recuperando el terreno que el minimalismo había ganado. Esta tendencia celebra la opulencia, los detalles que saltan a la vista y una forma de vestir que comunica estatus y personalidad de manera inmediata. Es el momento de las mujeres que no temen ser el centro de atención.

2. Texturas protagonistas: Plumas y encajes en la cima

Las pasarelas internacionales han dejado claro que este año se siente tanto como se ve. Uno de los momentos más comentados de la industria fue el mágico desfile de Chanel, que marcó el debut de Matthieu Blazy en la casa francesa. Firmas de la talla de Balmain, Rabanne y Balenciaga han coincidido en elevar las texturas a un nivel artístico.

Espere ver en las calles desde plumas exuberantes hasta encajes modernos y pedrería incrustada. No se trata solo de vestirse, sino de añadir una dimensión táctil y sofisticada a cada outfit.

Las plumas mandarán la parada este 2026. Preparese para un año lleno de maximalismo. Foto: Balenciaga

3. Explosión de color: Más allá del blanco

Aunque el Instituto Pantone ha señalado al Cloud Dancer (un blanco roto sutil) como el color del año, la realidad de las pasarelas cuenta una historia diferente. Los diseñadores han optado por el contraste extremo. Los bloques de colores vibrantes están dominando las colecciones, creando combinaciones energéticas que se alejan de la paleta monocromática de años anteriores. El 2026 es, sin duda, un año para pintar la ciudad de colores.

Colección primavera verano Givenchy 2026 Foto: Vogue

4. Inspiración utilitaria: El regreso de lo funcional

La moda también se vuelve práctica, pero sin perder un ápice de elegancia. Miu Miu ha sorprendido al sector al proponer el delantal de trabajo como una pieza clave de su última colección. Este fenómeno, que resalta el valor de lo utilitario, demuestra que la funcionalidad es la nueva obsesión de la moda contemporánea. Bolsillos grandes, materiales resistentes y cortes ergonómicos se adaptan al ritmo de vida de la mujer moderna.

5. Accesorios con alma retro: El toque final

Para cerrar con broche de oro, los accesorios en 2026 dejan de ser secundarios. La tendencia apunta a piezas grandes, llamativas y con un aire nostálgico. Los pendientes se roban el protagonismo con piedras brillantes y detalles nacarados que parecen rescatados del joyero de una abuela sofisticada. El dorado y las formas originales de inspiración retro son los nuevos imprescindibles. Por otro lado, los bolsos más grandes del armario reafirman su intervención en 2026.

Colección primavera verano Miu Miu 2026 Foto: Vogue

Después de años dominados por las siluetas más pequeñas, los bolsos con capacidad suficiente para sobrevivir a una jornada frenética o a viajes seguirán siendo la opción predilecta.