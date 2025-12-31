Revelan las millonarias sumas que cobran J Balvin, Maluma y Ryan Castro por concierto

En la actualidad, asistir a un concierto ha dejado de ser una simple salida para escuchar música en directo; se ha convertido en un fenómeno de inmersión total. Sin embargo, detrás del despliegue de luces, pantallas led de última generación y efectos especiales, se esconde una realidad financiera que muchos consideran “exagerada”.

Recientemente, se han dado a conocer las astronómicas cifras que las grandes estrellas de la música estarían exigiendo por una sola presentación, generando un intenso debate en redes sociales sobre el valor real del espectáculo.

Año Nuevo 2026: estos son los colores que debe usar según su signo del horóscopo chino para atraer dinero y salud

El éxito de los eventos masivos hoy en día no reside únicamente en la voz del intérprete. Los conciertos se han consolidado como eventos de alta intensidad en los que la producción técnica es la que dicta sentencia. Ya no basta con una banda en tarima; ahora, el público exige un despliegue de tecnología que cree una atmósfera inmersiva.

Este nivel de sofisticación técnica eleva los costos operativos a niveles estratosféricos. Un montaje que incluya pirotecnia, sonido envolvente y elementos visuales de vanguardia requiere un equipo de cientos de personas y logística de precisión, lo que justifica, en parte, el incremento en las tarifas de contratación.

Las cifras que impactan: ¿cuánto cobran las estrellas?

Aunque los contratos suelen manejarse bajo estrictas cláusulas de confidencialidad, las filtraciones en la industria permiten dimensionar el tamaño del negocio.

Las sumas por una sola fecha pueden alcanzar cifras de varios millones de dólares. Por ejemplo, artistas de la magnitud de Maluma o Ryan Castro, que actualmente dominan las listas de reproducción globales, no solo cobran por su talento, sino por el “fenómeno sensorial” que garantiza llenar estadios en cuestión de minutos.

El cantante Ryan Castro se estima que cobraría 1.100 millones de pesos por show, con algunas peticiones como lo son hotel para todo su equipo y también una Play 5.

El segundo en la lista es Blessd, quien cobraría por uno de sus shows 1.280 millones, añadiendo un vuelo privado y tres botellas de tequila Clase Azul que se darán en medio de show.

En cuanto al paisa J Balvin, el valor por un concierto estaría en 4.000 millones, priorizando a su DJ personal en cada una de sus presentaciones.

Finalmente, se encuentra Maluma, quien, al parecer, cobraría por concierto 3.200 millones de pesos, pidiendo hotel, alimentación, vuelos, entre otros.

Y es que ante las sorpresivas cifras reveladas, varios pidieron conocer el valor por concierto de grandes artistas de talla internacional y el impacto que esto tendría en Colombia.

“Esta dinámica, marcada por la presencia masiva de asistentes, convierte cada presentación en un fenómeno diseñado para generar un impacto directo y conectar al artista con sus fieles fanáticos”, destacan varios reportes.

Mientras algunos expertos defienden los precios basándose en la ley de oferta y demanda y en los altísimos costos de producción, otros consideran que la industria está inflando una burbuja que podría alejar a los fans más leales.

Sin embargo, la respuesta del público parece decir lo contrario. Los sold out en tiempo récord para las giras de Shakira o Feid demuestran que, para el fanático, la experiencia de conectar con su ídolo en un entorno de alta fidelidad tecnológica no tiene precio, o al menos, están dispuestos a pagarlo.

La realidad es que el mercado ha cambiado. El concierto es hoy la principal fuente de ingresos para el artista en la era del streaming, y mientras el público siga demandando espectáculos de nivel Super Bowl en cada ciudad, las cifras seguirán escalando hacia el cielo.